Gündem Son dakika! Okul saldırısında ölü sayısı yükseldi
Gündem

Son dakika! Okul saldırısında ölü sayısı yükseldi

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Son dakika! Okul saldırısında ölü sayısı yükseldi

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesindeki Ayser Çalık Ortaokulu'na dün düzenlenen silahlı saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısı 10'a yükseldi.

Kahramanmaraş'ta dün silahlı saldırı düzenlenen okulda yaşamını yitirenlerin sayısı 10'a yükseldi.  Saldırı sonucunda ilk belirlemelere göre matematik öğretmeni Ayla Kara ve 8 öğrenci hayatını kaybetmişti. Ağır yaralı olan bir öğrencinin de bugün yaşam savaşını kaybettiği ve ölü sayısının 10'a yükseldiği öğrenildi. 

NE OLMUŞTU?

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde Salı günü bir liseye düzenlenen silahlı saldırının ardından dün de Kahramanmaraş'ta bir ortaokula silahlı saldırı düzenlendi.  Saldırıyı, aynı okulda 8. sınıf öğrencisi olan İsa Aras Mersinli'nin, emekli emniyet müdürü babasına ait 5 silah ile gerçekleştirdiği ortaya çıktı.  Saldırgan, hedef gözetmeksizin iki sınıfa girer girmez açtığı ateşin ardından kendi yaşamına son vermişti.  

Yorumlar

dökümcü

yazık oldu ne oldu bizede böyle şeyler oluyor Allahı peygamberi unuttuk anayı babayı unuttuk peygamber efendimizin sünnetini unuttuk merhameti unuttuk insanlığımızı unuttuk Rabbim rahmetiyle muamele eylesin geride kalanlara sabırlar versin

Salih

Amin. Cok üzücü
