Son dakika... Muhaliflerin umduğunu bulamadığı "Delilerin delisi" Muhammed Yakut yakalandı!
Son dakika... Kırmızı bültenle aranan "Delilerin delisi" adıyla sosyal medyada paylaşımlarda bulunan Muhammed Yakut, İspanya'nın kuzeyinde polis tarafından yakalandı.
Kırmızı bültenle İnterpol tarafından aranan Muhammed Yakut, yakalandı. Yakut, uluslararası adli işlemlerin tamamlanmasının ardından Türkiye’ye iade edilecek.
Patronlar Dünyası'nda yer alan habere göre, Milli İstihbarat Teşkilatı, Muhammed Yakut’un yerini tespit etmesinin ardından İspanyol yetkililer ile temasa geçti ve Yakut’a yönelik İspanyol güvenlik güçleri operasyon gerçekleştirdi. Operasyonun ardından Yakut'un gözaltına alındığı belirtiliyor.
Yakalama kararı çıkartılmıştı
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, şüpheli Muhammed Yakut hakkında 'nitelikli yağmaya teşebbüs' ve 'kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirme ve yayma' suçlarından tutuklanmasına yönelik yakalama kararı çıkarılmıştı. Savcılık daha sonra Yakut hakkında kırmızı bülten çıkarılması için de Adalet Bakanlığı'na başvuruda bulunmuştu.
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