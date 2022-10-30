Son dakika: (MSB) Milli Savunma Bakanlığı'ndan tahıl sevkiyatı açıklaması! Rus personel görevde
Son dakika... Milli Savunma Bakanlığı, tahıl sevkiyatına ilişkin yapmış olduğu açıklamada "Ukrayna'dan gemi çıkışı olmayacak" dedi. İşte detaylar...
Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Ukrayna limanlarından gerçekleştirilen tahıl sevkiyatına ilişkin son dakika açıklamasında bulundu. Bakanlıktan yapılan açıklamada "Ukrayna'dan gemi çıkışı olmayacak" denildi.
İSTANBUL'DAKİ MERKEZDE RUS PERSONEL GÖREVDE
MSB açıklamasında," İstanbul'daki koordinasyon merkezinde Rus personel görevde" ifadelerine yer verdi.
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