  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Türk savunma sanayisinin Türk zırhlısı Yörük 4x4'ten atak! İhracatta sağdan direksiyonlu versiyon...

Dünya basını TOGG’u işte böyle gördü! İçimizdeki İrlandalıların gözü yaşlı

SOM ve ATMACA füzelerine güç verecek! Teslim edildi

Türkiye'den tarihi heyecanlandıran keşif! İzmir'deki Yassıtepe Höyüğü'nden Miken uygarlığına ait buluntular çıkarıldı

Allah şifa versin! Herkesin gururlandığı Togg’u kömürle karalamaya çalıştı!

6 kişinin öldüğü kazada şok gerçek ortaya çıktı

Başkan Erdoğan'ın sözleri Yunanistan'ı salladı! Manşetten verdiler

Joe Biden'ın içler acısı hali! Bu sefer de ülkesinin eyalet sayısını unuttu

Saadet Partisi'nden o isme veto! Duyan, şaştı kaldı

Türkiye’nin Ada’daki garantörlüğü sürecek
Gündem Son dakika: (MSB) Milli Savunma Bakanlığı'ndan tahıl sevkiyatı açıklaması! Rus personel görevde
Gündem

Son dakika: (MSB) Milli Savunma Bakanlığı'ndan tahıl sevkiyatı açıklaması! Rus personel görevde

Son dakika... Milli Savunma Bakanlığı, tahıl sevkiyatına ilişkin yapmış olduğu açıklamada "Ukrayna'dan gemi çıkışı olmayacak" dedi. İşte detaylar...

Yeniakit Publisher
2022-10-30 21:29:00 - 2022-10-30 21:52:52
Son dakika: (MSB) Milli Savunma Bakanlığı'ndan tahıl sevkiyatı açıklaması! Rus personel görevde

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Ukrayna limanlarından gerçekleştirilen tahıl sevkiyatına ilişkin son dakika açıklamasında bulundu. Bakanlıktan yapılan açıklamada "Ukrayna'dan gemi çıkışı olmayacak" denildi.

İSTANBUL'DAKİ MERKEZDE RUS PERSONEL GÖREVDE

MSB açıklamasında," İstanbul'daki koordinasyon merkezinde Rus personel görevde" ifadelerine yer verdi.

Tahıl koridoru anlaşması: ABD'den tahıl anlaşmasına ilişkin açıklama geldi
Tahıl koridoru anlaşması: ABD'den tahıl anlaşmasına ilişkin açıklama geldi

Dünya

Tahıl koridoru anlaşması: ABD'den tahıl anlaşmasına ilişkin açıklama geldi

ABD doları karşısında Japon yeninin değer kaybını sürdürüyor! Japon Yeni kaç TL?
ABD doları karşısında Japon yeninin değer kaybını sürdürüyor! Japon Yeni kaç TL?

Dünya

ABD doları karşısında Japon yeninin değer kaybını sürdürüyor! Japon Yeni kaç TL?

TOKİ 'İlk Evim' projesi için e-Devlet başvurularında son gün! TOKİ başvurusu nasıl yapılır? E-Devlet TOKİ arsa başvuru: TOKİ başvuru sorgulama ekranı
TOKİ 'İlk Evim' projesi için e-Devlet başvurularında son gün! TOKİ başvurusu nasıl yapılır? E-Devlet TOKİ arsa başvuru: TOKİ başvuru sorgulama ekranı

Ekonomi

TOKİ 'İlk Evim' projesi için e-Devlet başvurularında son gün! TOKİ başvurusu nasıl yapılır? E-Devlet TOKİ arsa başvuru: TOKİ başvuru sorgulama ekranı

Petrol ve doğal gaza alternatif olan lityum iyon piller için Türkiye resmen harekete geçti! Anlaşma tamam
Petrol ve doğal gaza alternatif olan lityum iyon piller için Türkiye resmen harekete geçti! Anlaşma tamam

Ekonomi

Petrol ve doğal gaza alternatif olan lityum iyon piller için Türkiye resmen harekete geçti! Anlaşma tamam

Yok artık daha neler Yasemin Kay Allen!
Yok artık daha neler Yasemin Kay Allen!

Medya

Yok artık daha neler Yasemin Kay Allen!

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23