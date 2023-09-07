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Ekonomi Son dakika... Moody's'ten flaş Türkiye açıklaması
Ekonomi

Son dakika... Moody's'ten flaş Türkiye açıklaması

Yeniakit Publisher
2023-09-07 18:25:00 -
Son dakika... Moody's'ten flaş Türkiye açıklaması

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, Türkiye'nin ekonomi politikasındaki değişimin kredi notu için net şekilde olumlu olduğunu bildirdi.

Londra merkezli haber ajansı Reuters'ten gelen son dakika haberine göre, kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, Türkiye ile ilgili açıklama yaptı.

Moody's, Türkiye'nin ekonomi politikası bakımından seçim sonrasındaki değişimin kredi notu için net şekilde olumlu olduğunu vurguladı.

Ayrıntılar geliyor...

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