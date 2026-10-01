Pakistan ordusu Afganistan'da sivilleri vurdu!

Pakistan ordusunun Afganistan'ın Kunar ve Helmand vilayetlerine düzenlediği hava saldırılarında en az 9 kişinin hayatını kaybettiği, 11 kişinin yaralandığı bildirildi.

Afganistan'daki İslam Emirliği yönetiminin sözcüsü Zabihullah Mücahid, saldırıların gece saatlerinde gerçekleştirildiğini ve aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu en az 9 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Mücahid, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Pakistan savaş uçaklarının Kunar'ın Şultan ilçesine bağlı Çavgam bölgesi ile Helmand'ın Greşk ilçesine bağlı Safar bölgesini hedef aldığını belirtti. Saldırılarda üç evin yıkıldığı kaydedildi.

Helmand'da iki ev hedef alındı

Helmand'ın Greşk ilçesine bağlı Safar bölgesindeki saldırının saat 03.30 sularında gerçekleştirildiği bildirildi.

TOLOnews'e konuşan yerel güvenlik kaynakları, Pakistan uçaklarının iki sivil evi hedef aldığını ve ilk belirlemelere göre 4 sivilin öldüğünü, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 8 kişinin yaralandığını söyledi.

Helmand Valiliği Sözcüsü Muhammed Kasım Riyaz da saldırıyı doğrularken, can kayıplarına ilişkin ayrıntıların henüz kesinleşmediğini belirtti.

Kunar'da çocukların da bulunduğu ev vuruldu

Kunar'ın Şultan ilçesindeki Çavgam vadisinde de bir evin hedef alındığı bildirildi.

Yerel kaynaklara göre yaklaşık 03.00'te gerçekleştirilen saldırıda 5 kişi öldü, 3 kişi yaralandı. Hayatını kaybedenlerin çoğunun çocuk olduğu, yaralılar arasında iki kadın ve bir çocuğun bulunduğu öne sürüldü.

TOLOnews'in aktardığı bilgilere göre Pakistan saldırıları doğrudan sivil yerleşimleri hedef aldı.

Birleşmiş Milletler Afganistan Yardım Misyonu (UNAMA), 2026 yılı boyunca Pakistan ile Afganistan arasındaki sınır ötesi çatışmalar nedeniyle 1100'den fazla sivilin öldüğünü veya yaralandığını bildirmişti.

Kaynak: Mepa News