  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Yunanistan alarm verdi: ‘Türkler savaş gemileriyle geliyor’ Sözcü Kiler Holding’deki sert düşüşü gündeme taşıdı: Zirveden 10 liraya! Amerikan ordusu çekildi: Türk ordusu yerleşiyor BDDK’dan kritik karar: Tera dahil 5 şirket TMSF'ye devredildi "Devletin ihmali var" sözlerine açıklama… ‘Ben de fon mağduruyum’ demişti! Nihat Zeybekci 2.5 milyar kaybetmiş SOLOTÜRK Şanlıurfa semalarında: TEKNOFEST’te nefes kesen gösteri Miras söz konusu olunca camiye gitmek akıllarına geldi! Erdoğan savaşa mı hazırlanıyor? Yunan basını endişesini manşet yaptı: Türk donanması üst lige çıktı Meclis’te gözler 1 Ekim’e çevrildi! Kılıçdaroğlu ile Özel’den farklı karar Tahran’dan Körfez’e Netanyahu uyarısı: Sonuçları bütün bölgeyi etkiler!
Dünya Pakistan ordusu Afganistan'da sivilleri vurdu!
Dünya

Pakistan ordusu Afganistan'da sivilleri vurdu!

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Pakistan ordusu Afganistan'da sivilleri vurdu!

Pakistan ordusunun Afganistan'ın Kunar ve Helmand vilayetlerine düzenlediği hava saldırılarında en az 9 kişinin hayatını kaybettiği, 11 kişinin yaralandığı bildirildi.

Pakistan ordusunun Afganistan'ın Kunar ve Helmand vilayetlerine düzenlediği hava saldırılarında en az 9 kişinin hayatını kaybettiği, 11 kişinin yaralandığı bildirildi.

Afganistan'daki İslam Emirliği yönetiminin sözcüsü Zabihullah Mücahid, saldırıların gece saatlerinde gerçekleştirildiğini ve aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu en az 9 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Mücahid, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Pakistan savaş uçaklarının Kunar'ın Şultan ilçesine bağlı Çavgam bölgesi ile Helmand'ın Greşk ilçesine bağlı Safar bölgesini hedef aldığını belirtti. Saldırılarda üç evin yıkıldığı kaydedildi.

Helmand'da iki ev hedef alındı

Helmand'ın Greşk ilçesine bağlı Safar bölgesindeki saldırının saat 03.30 sularında gerçekleştirildiği bildirildi.

TOLOnews'e konuşan yerel güvenlik kaynakları, Pakistan uçaklarının iki sivil evi hedef aldığını ve ilk belirlemelere göre 4 sivilin öldüğünü, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 8 kişinin yaralandığını söyledi.

Helmand Valiliği Sözcüsü Muhammed Kasım Riyaz da saldırıyı doğrularken, can kayıplarına ilişkin ayrıntıların henüz kesinleşmediğini belirtti.

 

Kunar'da çocukların da bulunduğu ev vuruldu

Kunar'ın Şultan ilçesindeki Çavgam vadisinde de bir evin hedef alındığı bildirildi.

Yerel kaynaklara göre yaklaşık 03.00'te gerçekleştirilen saldırıda 5 kişi öldü, 3 kişi yaralandı. Hayatını kaybedenlerin çoğunun çocuk olduğu, yaralılar arasında iki kadın ve bir çocuğun bulunduğu öne sürüldü.

TOLOnews'in aktardığı bilgilere göre Pakistan saldırıları doğrudan sivil yerleşimleri hedef aldı.

Birleşmiş Milletler Afganistan Yardım Misyonu (UNAMA), 2026 yılı boyunca Pakistan ile Afganistan arasındaki sınır ötesi çatışmalar nedeniyle 1100'den fazla sivilin öldüğünü veya yaralandığını bildirmişti.

Kaynak: Mepa News

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Zulme uğrayanlara ilahi koruma! Siyonist askerlerin ev baskınında gözlerinin kör olduğu o mucizevi anlar rekor kırdı!
Sosyal Medya

Zulme uğrayanlara ilahi koruma! Siyonist askerlerin ev baskınında gözlerinin kör olduğu o mucizevi anlar rekor kırdı!

İşgalci İsrail güçlerinin masum Filistinlilere yönelik zulmü her geçen gün artarken, vicdanları sızlatan ev baskınlarından birinde yaşanan i..
Hacı Yakışıklı gündeme taşıdı! Alman vakfının Türkiye koordinatörü bakın kim çıktı!
Gündem

Hacı Yakışıklı gündeme taşıdı! Alman vakfının Türkiye koordinatörü bakın kim çıktı!

TİP İstanbul Milletvekili Ahmet Şık’ın Adalet Bakanı Akın Gürlek ve ailesine yönelik iftiralar gündemdeki yerini korurken, gazeteci Hacı Yak..
Ülkede müslüman sayısı artınca direnemediler: İki dini bayram resmi tatil ilan edildi
Dünya

Ülkede müslüman sayısı artınca direnemediler: İki dini bayram resmi tatil ilan edildi

ABD'nin California eyaletinde, Ramazan ve Kurban bayramları "eyalet çapında resmi tatil" olarak tanındı.ABD basınındaki haberlere göre, Cali..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23