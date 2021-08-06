Son dakika… Memura 3600 ek gösterge var mı? 3600 ek gösterge hangi memura var? 3600 ek gösterge ne zaman belli olacak?

Son dakika 3600 ek gösterge haberleri: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan “Polislerimiz ve öğretmenlerimizle birlikte hemşirelerimizin de 3600 ek gösterge meselesini söz verdiğimiz şekilde çözeceğimizi ifade etmek istiyorum. Seçimden sonra ele alacağımız konulardan birisi budur” müjdesini vermişti. 3600 ek gösterge arışına ilişkin AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Benim bildiğim bu konularla ilgili çalışmalar devam ediyor. Yeni bir bilgi yok. Bu çalışmalar tamamlandığında biz de gereken bilgiyi veririz. Şu an da o konular üzerindeki çalışmalar devam ediyor" dedi.

3600 ek gösterge toplu sözleşme 2021

Yaklaşık 4,2 milyon memur ve 2,2 milyon memur emeklisinin maaş ve aylıklarına 2022 ve 2023'te yapılacak zammın belirleneceği 6. Dönem Toplu Sözleşme görüşmeleri devam ediyor. Önceki yıllardan farklı olarak bu yıl birlikte hareket eden Memur-Sen ve Türkiye Kamu-Sen, ortak talepler belirledi. İki konfederasyon, hükümetten taban aylığa 600 lira seyyanen zam, 2022'de yüzde 21, 2023'te yüzde 17, her yıl yüzde 3 olmak üzere iki yılda toplam yüzde 6 refah payı artışı talebinde bulundu.

3600 ek gösterge ne zaman belli olacak?

Konfederasyonların ortak talepleri arasında, tüm memurlara 3600 ek gösterge verilmesi, sözleşmelilerin kadroya geçirilmesi, memurlara da bayram ikramiyesi ödenmesi, gelir vergisinin yüzde 15'ini aşan kısmının karşılanması gibi maddeler de yer alıyor. 2 Ağustos'ta başlayan memur ve memur emeklileri için zam pazarlığı süreci, yasal olarak ağustosun üçüncü haftasında sona erecek.

3600 ek gösterge artışı kimlere var?

3600 ek gösterge artışı maaşları nasıl etkiler? Memurların, aylık maaşlarının, emekli olduktan sonra alacakları aylıkların ve emekli ikramiyelerinin belirlenmesinde büyük rol taşıyan ek gösterge önemli bir unsurdur.

Ek göstergenin yüksek olması emekli aylığı ve emekli ikramiyesinin de yüksek olacağı anlamına gelmektedir. Bu nedenle memurlar bulunmuş oldukları unvanlarının 1. derece kadrolar için belirlenen ek gösterge rakamlarının yüksek olmasını istemektedirler. Bu durumdan dolayı da ek göstergesi 3600 olan bir memur ile 2500 olan bir memurun alacağı zam oranları ya da maaş miktarları aynı olmaz. Bu sebepten dolayı da bir süredir 3600 ek gösterge için heyecanlı bekleyiş sürüyor. 3600 ek göstergenin yürürlüğe girmesinin ardından öğretmen, hemşire, din görevlisi ve polislerin maaşlarında artış olacak.