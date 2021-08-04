Son dakika! Konya katliamının katil zanlısı yakalandı
Konya’da aynı aileden 7 kişinin katil zanlısı olarak aranan M.A. yakalandı.
Konya'da 7 kişinin silahla öldürülmesiyle ilgili aranan katil zanlısı M.A. yakalandı.
Katil zanlısı Bozkır'da yakalandı
Konya Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, Konya'nın Meram ilçesinde 30 Temmuz'da aynı aileden 7 kişinin hayatını kaybettiği olayla ilgili Başsavcılık tarafından yürütülen soruşturma kapsamında olayın faili olduğu değerlendirilen şüphelinin, Bozkır ilçesi kırsalında yakalandığı bildirildi.
Zanlı M.A'nın ilçeye bağlı Üçpınarlar Mahallesi'ndeki saklandığı arazide yakalandığı öğrenildi.