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Gündem Son dakika! Konya katliamının katil zanlısı yakalandı
Gündem

Son dakika! Konya katliamının katil zanlısı yakalandı

Konya’da aynı aileden 7 kişinin katil zanlısı olarak aranan M.A. yakalandı.

Yeniakit Publisher
2021-08-04 18:23:00 - 2021-08-04 18:44:18
Son dakika! Konya katliamının katil zanlısı yakalandı

Konya'da 7 kişinin silahla öldürülmesiyle ilgili aranan katil zanlısı M.A. yakalandı.

Katil zanlısı Bozkır'da yakalandı

Konya Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, Konya'nın Meram ilçesinde 30 Temmuz'da aynı aileden 7 kişinin hayatını kaybettiği olayla ilgili Başsavcılık tarafından yürütülen soruşturma kapsamında olayın faili olduğu değerlendirilen şüphelinin, Bozkır ilçesi kırsalında yakalandığı bildirildi.

Zanlı M.A'nın ilçeye bağlı Üçpınarlar Mahallesi'ndeki saklandığı arazide yakalandığı öğrenildi.

 

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