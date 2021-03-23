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Dünya Son dakika koduyla geçtiler: ABD askerleri vuruldu
Dünya

Son dakika koduyla geçtiler: ABD askerleri vuruldu

Suriye’de varlığını sürdüren Amerika Birleşik Devletleri'ne ait askeri üsse füze saldırısının düzenlendiği açıklandı.

Yeniakit Publisher
2021-03-23 20:29:00 -
Son dakika koduyla geçtiler: ABD askerleri vuruldu

Suriye’nin Deyr ez-Zor bölgesinde bulunan ABD askeri üssüne füze saldırısının düzenlendi.

Gelişmeyi Lübnan merkezli Al Mayadeen son dakika koduyla dünyaya servis etti.

Söz konusu haberde, “Deyr ez-Zor bölgesinin kuzeyindeki Koniko doğalgaz yatağındaki ABD üssüne menşei belirsiz füzeler fırlatıldı. Saldırı, ABD’li askerler arasında yaralanmalara yol açtı” ifadesine yer verildi.

Bilindiği üzere ABD ordusu, Suriye’nin en büyük petrol ve doğalgaz yataklarının bulunduğu Deyr ez-Zor, Haseke ve Rakka bölgelerinin kuzeyindeki toprakları yasa dışı olarak kontrol ediyor.

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Yorumlar

S.berk

Şimdiye kadar vurulmadına şükretsin ABD
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