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Korona Virüs

Son dakika koduyla duyurdular! Çin'de koronavirüs aşısında ilk sonuçlar

Çin geliştirilen koronavirüs aşısında sevindirici gelişmeyi duyurdu. Reuters son dakika koduyla haberi duyurdu.

Yeniakit Publisher
2020-06-11 13:48:00 - 2020-06-11 13:55:35
Son dakika koduyla duyurdular! Çin'de koronavirüs aşısında ilk sonuçlar

Koronavirüsün başladığı ülke Çin'de geliştirilen bir aşının hayvanlar üzerinde denendiğini ve ilk sonuçların umut verici olduğunu uluslararası kamuoyuna açıklandı. Geliştirilen aşının virüsü hücrelere bulaşmasını engellediği bildirildi.

Yeni tip koronavirüse yönelik aşı çalışmaları ilgili Çin'den sevindiren bir haber geldi. Reuters haber ajansının duyurduğu haberde, Çin’de geliştirilen koronavirüs aşısının hayvanlar üzerinde test edildiği ve ilk sonuçların umut verici olduğu aktarıldı.

Çinli bilim adamlarının deneyi maymunlar üzerinde denediği aktarılırken, aşının antikor ürettiğini ve herhangi bir yan etkisi olmadığı belirtildi. Uzmanlar, 1000’den fazla insanın dahil olacağı bir test sürecinin de başladığını aktardı.

Hücrelere bulaşması engelleniyor

BBIBP-CorV isimli aşı ile ilgili bir makaleyi Cell isimli tıp dergisine gönderen Çinli bilim insanları, “Bu aşı yüksek seviyede antikor üreterek virüsün maymunlar, fareler ve tavşanların hücrelerini enfekte etmesinin önüne geçiyor” yorumunu yaptı.

Çin devletine ait olan Çin Devlet Farmakoloji Grubu bünyesinde çalışmalarını sürdüren Pekin Biyolojik Ürünler Enstitüsü tarafından geliştirilen BBIBP-CorV isimli aşı, Çin’de insanlar üzerinde denenen 5 aşıdan biri olarak lanse edildi.

Şu an dünyada 100’den fazla potansiyel Covid-19 aşısı üzerinde çalışmalar devam ediyor. İnsanlar üzerinde denemelere başlayanlar ve aşı yarışında önde olan şirketler, AstraZeneca, Pfizer, Johnson&Johnson, Merck, Moderna, Sanofi ve Çin’in CanSino Biologics.

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