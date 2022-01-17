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Dünya Son dakika kodu olarak duyuruldu! BAE'yi az önce vurdular
Dünya

Son dakika kodu olarak duyuruldu! BAE'yi az önce vurdular

Yemen'deki Husiler, BAE'nin başkenti Abu Dubai'deki petrol yüklü üç tankeri vurdu. Saldırı sonrası bölgede yangın çıktı.

Yeniakit Publisher
2022-01-17 13:13:00 - 2022-01-17 13:19:30
Son dakika kodu olarak duyuruldu! BAE'yi az önce vurdular

BAE'nin başkenti Abu Dabi'de sanayii bölgesinde petrol yüklü üç tankerin patladığı ve bunun bir drone saldırısı sonucu olduğu bildirildi.

Abu Dabi polisi devlet haber ajansı WAM'a yaptığı açıklamada, petrol firması ADNOC'un depolama tesislerinin yakınındaki endüstriyel Musaffah bölgesinde üç yakıt tankerinin patladığını ve Abu Dabi Uluslararası Havalimanı'ndaki bir şantiyede yangın çıktığını söyledi.

Açıklamada, ilk incelemeler sonucu her iki bölgede de drone olduğu düşünülen 'küçük bir uçağın' görüldüğü kaydedildi.

Yemen'deki Husiler saldırıyı üstlendi.

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