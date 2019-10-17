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Son dakika: Kamuya 60 bin yeni personel alımı yapılacak! Kamu personeli alımı yapan kurumlar

Kamu personel alımı ne zaman? Memur ve personel alım şartları nedir? Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı Naci Ağbal, 2020 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi hakkında basın toplantısı düzenledi. Bütçenin bugün TBMM'ye sunulacağını açıklayan Ağbal, Kamu ve özel sektörün Ar-Ge ve inovasyon çalışmalarına bütçeden 5,5 milyar lira kaynak ayrıldı. 2020 yılında kamuya 60 bin yeni personel alınacağının müjdesini verdi.

17 Ekim 2019 Perşembe 11:03
Son dakika: Kamuya 60 bin yeni personel alımı yapılacak! Kamu personeli alımı yapan kurumlar

Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı Naci Ağbal, 2020 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi hakkında basın toplantısı düzenledi. Bütçenin bugün TBMM'ye sunulacağını açıklayan Ağbal, Kamu ve özel sektörün Ar-Ge ve inovasyon çalışmalarına bütçeden 5,5 milyar lira kaynak ayrıldı. 2020 yılında kamuya 60 bin yeni personel alınacağının müjdesini verdi.

Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı Naci Ağbal'ın açıklamalarından satır başları:  "Mali disiplin ekonomi politikalarımızın en önemli bileşenlerinden biri. Bütçe dengesinin hedefler içinde kalması temel amacımız olacak. 2020 yılının bütçe politikasının en önemli hedeflerinden biri enflasyonla mücadele ve fiyat istikrarının kalıcı bir şekilde tesisi olacaktır. 2020 yılında bütçe giderleri 1 trilyon 95,5 milyar lira, faiz hariç giderler 956,5 milyar lira olarak öngörüldü.

Bütçe gelirleri 956,6 milyar lira, vergi gelirleri 784,6 milyar lira, bütçe açığı 138,9 milyar lira olarak öngörüldü. Büyüme hedefi yüzde 5, enflasyon hedefi yüzde 8,5. İhracat hedefi 190 milyar dolar.

Öğrencilere eğitim desteği ne kadar?

Bütçeden eğitime ayrılan kaynağı artırıyoruz. 2020'de 176,1 milyar lirayı eğitime ayırıyoruz. Bütçenin yüzde 16,1’i eğitime gitmiş olacak. Öğrencilerimize eğitim desteği olarak toplam 26,4 milyar lira ayrıldı. Bunun 12,5 milyar lirası burs ve öğrenim kredisi olacak. Tarıma ayrılan kaynakta önemli artışa giderek miktarı 33,4 milyar liraya çıkardık, tarımsal destekleme programları için de 22 milyar lira ayırdık. Reel sektör destekleri 2020 yılında da devam edecek. Bu desteklere bütçeden ayırdığımız kaynağı 44,5 milyar liraya çıkarıyoruz.

2020’de kamuya 60 bin yeni personel alımı yapılacak

Kamu ve özel sektörün Ar-Ge ve inovasyon çalışmalarına bütçeden 5,5 milyar lira kaynak ayrıldı. 2020 yılında kamuya 60 bin yeni personel alınacak. Hangi kuruma ne kadar personel alımının yapılacağına ilişkin başvuru kılavuzunun önümüzdeki aylarda yayınlanması bekleniyor.

Memur ve personel alım şartları nedir?

2019 yılında devlet memuru olmak isteyenler Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafından düzenlenen Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) başvurusunda bulunarak sınavdan yüksek not almalıdır. Yüksek not elbette kamu kurum ve kuruluşlarının memur alımı ilanlarına göre değişmektedir ancak size en uygun memur alımına başvuru yapmak istiyorsanız kamu kurumlarının memur alımlarında KPSS puan sıralamasına göre adaylar arasından eleme yaptığını unutmayın. Devlet memuru olmak isteyenler 18 yaşını doldurmak zorunda ancak Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak başlıca talep edilen şartlar arasında yer almaktadır. Bazı kurumlara göre en az 18 ve en çok 30,40, 65 yaş şartına uygun olmak zorunludur. Kamu kurum ve kuruluşlarının kadro taleplerine uygun eğitim seviyesinden mezun olmak gerekmektedir. Bu lise, lisans ve önlisans olarak bilinmektedir. Devlet memuru olmak istiyorsanız kamu haklarından mahrum sayılmamanız gerekmektedir. Devlet memuru olmak isteyenler en az lise mezunu olmalıdır ve KPSS'den geçerli puan alması zorunludur

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Haber Tarihi: 17 Ekim 2019 Perşembe 11:03
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