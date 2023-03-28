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Siyaset Son dakika... İYİ Partili Yavuz Ağıralioğlu istifa etti
Siyaset

Son dakika... İYİ Partili Yavuz Ağıralioğlu istifa etti

Yeniakit Publisher
2023-03-28 20:30:00 - 2023-03-28 21:29:16
Son dakika... İYİ Partili Yavuz Ağıralioğlu istifa etti

İYİ Parti İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu partisinden istifa etti.

İYİ Parti İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu, partisinden istifa etti.

Milletvekili aday adaylığına başvuru yapmayacağını duyuran ve geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamalarıyla gündeme gelen İYİ Parti İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu, partisinden istifa etti. Ağıralioğlu, bir TV kanalında Genel Başkan Meral Akşener ile görüşüp helalleştikten sonra istifa edeceğini açıkladı.

Akşener görüşmek istemedi

Ancak partiye yakın kaynaklardan alınan bilgiye göre Akşener ile Ağıralioğlu arasında herhangi bir görüşme gerçekleşmeyeceği öğrenildi.

Ağıralioğlu'nun yarınki tarih ile kalema aldığı istifa dilekçesini partiye gönderildiği belirtildi.

 
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