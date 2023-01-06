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Gündem Son dakika... İstanbul'da tramvay kazası! Seferler durduruldu
Gündem

Son dakika... İstanbul'da tramvay kazası! Seferler durduruldu

Zeytinburnu Seyit Nizam Caddesi’nde tramvay ile otomobil çarpıştı. Otomobilde sıkışan sürücü, itfaiye ekipleri tarafından kurtarılmaya çalışılırken, Zeytinburnu-Topkapı istikametindeki tramvay seferlerinin durdurulduğu öğrenildi.

Yeniakit Publisher
2023-01-06 20:58:00 - 2023-01-06 21:01:09
Son dakika... İstanbul'da tramvay kazası! Seferler durduruldu

Zeytinburnu Seyit Nizam Caddesi’nde tramvay ile otomobil çarpıştı. Otomobilde sıkışan sürücü, itfaiye ekipleri tarafından kurtarılmaya çalışılırken, Zeytinburnu-Topkapı istikametindeki tramvay seferlerinin durdurulduğu öğrenildi.

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