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Gündem Son dakika! İstanbul'da motokurye hizmeti durduruldu
Gündem

Son dakika! İstanbul'da motokurye hizmeti durduruldu

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle bir sonraki duyuruya kadar kentte motokuryelik yapılmayacağını duyurdu.

Yeniakit Publisher
2022-01-23 23:03:00 - 2022-01-23 23:17:22
Son dakika! İstanbul'da motokurye hizmeti durduruldu

İstanbul Valiliği, yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle, başta motokuryelik hizmeti yapan araçlar olmak üzere, motosiklet ve elektrikli scooterların trafiğe çıkmasına bir sonraki duyuruya kadar müsaade edilmeyeceğini duyurdu.

Motokuryelik yapılmayacak

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"İstanbul’daki yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle, Trafik seyir ve can güvenliğini sağlamak için, Bir sonraki duyuruya kadar motokuryelik yapılmayacak, motosiklet ve elektrikli scooter’lar kullanılmayacaktır."

 

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