Son dakika! İstanbul'a getirilen 'Tosuncuk' lakaplı Çiftlik Bank kurucusu gözaltına alındı

Brezilya’da teslim olan ‘Tosuncuk’ lakaplı Çiftlik Bank kurucusu Mehmet Aydın’ı taşıyan uçak saat 22.06’da İstanbul Havalimanı'na iniş yaptı.

Kırmızı bültenle aranıyordu

2018 yılı Mart ayında binlerce kişiyi dolandırarak yurt dışına kaçan ve kırmızı bültenle aranan ‘Tosuncuk’ lakaplı Mehmet Aydın, Perşembe günü Brezilya Sao Paulo’da teslim olmuştu.

'Tosuncuk' İstanbul'a getirildi

Brezilya’dan sabah saat 09.50’de hareket eden Mehmet Aydın’ı taşıyan uçak, saat 22.06’da İstanbul Havalimanı'na iniş yaptı.

Havalimanında gözaltına alındı

"Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak", "dolandırıcılık" gibi çeşitli suçlardan 75 bin 260 yıla kadar hapis cezası istemiyle hakkında dava açılan ve "kırmızı bülten"le aranan Mehmet Aydın, İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alındı.

Başsavcılıktan yapılan yazılı açıklamada, "Kamuoyunda Çiftlik Bank adıyla bilinen ve gelir getirme vaadiyle binlerce vatandaşın maddi zarara uğramasına neden olan oluşuma ilişkin Cumhuriyet Başsavcılığımızca Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurmak, Suç Örgütüne Üye Olmak, Bilişim Sistemlerini Araç Olarak Kullanarak ve Ticari Şirketlerin Faaliyeti Kapsamında Nitelikli Dolandırıcılık Yapmak ile Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklamak suçlarından başlatılan soruşturmalar kapsamında çok sayıda şüpheli hakkında bu tarihe dek iki ayrı kamu davası açılmış olup, ayrıca henüz yakalanmayan veya haklarındaki deliller toplanmamış olan şüphelilere ilişkin bir soruşturmamız da devam etmektedir." denildi.

4 gün ek gözaltı süresi

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığının, uzun süredir yurt dışında firari olarak aranan ve dün Brezilya’nın Sao Paulo kentinde Türk makamlarına teslim olan Çiftlik Bank Kurucusu Aydın hakkında 4 gün ek gözaltı süresi verdiği belirtilmişti.