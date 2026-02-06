En iyi performans ondan çıktı! Arda Güler maske testini ilk sırada tamamladı

Veriler ayrıca Güler’in ikinci yarılarda temposunu düşürmediğini ve tekrar eden eforlar konusunda Avrupa’nın beş büyük ligindeki en öne çıkan oyunculardan biri olduğunu gösteriyor. Maksimum ivmelenmeler baz alındığında, ikinci yarıda sprint sayısını ?rtırıyor. Ayrıca sprint mesafesi ikinci yarıda ilk yarıya kıyasla maha fazla; bu da yorgunluğa bağlı tipik düşüşün tam tersi. Çoğu oyuncuda bu metriklerde –30 düşüş görülürken, Güler’in verileri yüksek toparlanma kapasitesi ve sürdürülebilir patlayıcılık ortaya koyuyor. Bu özellikler, hücumda tekrar eden sprintlere ihtiyaç duyan yaratıcı bir iç oyuncu için kritik. Kısacası Güler, ikinci yarıda fiziksel olarak yalnızca korumuyor, hızlanıyor; bu da efor yönetiminin iyi olduğuna işaret ediyor.