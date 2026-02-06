  • İSTANBUL
En iyi performans ondan çıktı! Arda Güler maske testini ilk sırada tamamladı
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

En iyi performans ondan çıktı! Arda Güler maske testini ilk sırada tamamladı

Real Madrid'de A takımın kondisyoner olarak yeniden işe başlayan Antonio Pintus tarafından hazırlanan fiziksel testlerde en iyi dereceyi yapan futbolcu A Milli Takım'ın yıldızı Arda Güler oldu.

#1
Foto - En iyi performans ondan çıktı! Arda Güler maske testini ilk sırada tamamladı

Antrenman, oyuncuların metabolik maskelerle çalıştığı bir dizi testi içerdi. Bu maskeler, solunan oksijen ile verilen karbondioksiti anlık olarak ölçebiliyor. Bu teknoloji sayesinde teknik ekip, her futbolcunun aerobik performansı, solunum verimliliği ve yüklenme kapasitesi hakkında ayrıntılı veriler elde ediyor.

#2
Foto - En iyi performans ondan çıktı! Arda Güler maske testini ilk sırada tamamladı

Bu bağlamda Arda Güler, grubun geri kalanının önüne geçerek en iyi sonuçlara imza attı. Testlerin yüksek zorluk seviyesi ve Madrid kadrosundaki —kâğıt üzerinde Arda’dan daha güçlü görünen— oyuncu profili düşünüldüğünde, bu sonuç özellikle dikkat çekici. Ortaya çıkan tablo, kulüp içinde oluşan kanaati güçlendiriyor: Güler yalnızca taktik anlamda (asıl mevkisi olmayan bir rolde oynamasına rağmen) değil, fiziksel olarak da ileri bir adım attı. Bu da Real Madrid’de en üst seviyede düzenli olarak rekabet edebilmek için belirleyici bir unsur.

#3
Foto - En iyi performans ondan çıktı! Arda Güler maske testini ilk sırada tamamladı

Kulüpten yapılan değerlendirmeye göre bu testler; sezon boyunca yüklerin ayarlanmasını, performansın optimize edilmesini ve futbolcuların hangi seviyede olduklarının görülmesini sağlıyor. Buna karşın Madrid’de hâlâ biyomekanik açıdan daha kapsamlı bir kişiselleştirme eksik; bu alan, son sezonlarda beyazların en büyük sorunlarından biri olan kas sakatlıklarını azaltmak için kilit önemde.

#4
Foto - En iyi performans ondan çıktı! Arda Güler maske testini ilk sırada tamamladı

Pintus’un test sonuçları Arda Güler'in, fiziksel gerekliliklere de yanıt verdiğini gösteriyor. Bu, Real Madrid’deki kariyerinde belirleyici olabilir ve “fiziği orta sahada oynamaya yetmez” şeklindeki miti de çürütüyor. Bunu Şampiyonlar Ligi rakamları da doğruluyor: Güler, Madrid’de maç başına en çok koşan oyuncular arasında Aurélien Tchouaméni ve Jude Bellingham ile birlikte yer alıyor. Üçü de 90 dakikada ortalama 10 km koşuyor. Güler’in toplamı ise 556 dakikada 55,6 km.

#5
Foto - En iyi performans ondan çıktı! Arda Güler maske testini ilk sırada tamamladı

Veriler ayrıca Güler’in ikinci yarılarda temposunu düşürmediğini ve tekrar eden eforlar konusunda Avrupa’nın beş büyük ligindeki en öne çıkan oyunculardan biri olduğunu gösteriyor. Maksimum ivmelenmeler baz alındığında, ikinci yarıda sprint sayısını ?rtırıyor. Ayrıca sprint mesafesi ikinci yarıda ilk yarıya kıyasla maha fazla; bu da yorgunluğa bağlı tipik düşüşün tam tersi. Çoğu oyuncuda bu metriklerde –30 düşüş görülürken, Güler’in verileri yüksek toparlanma kapasitesi ve sürdürülebilir patlayıcılık ortaya koyuyor. Bu özellikler, hücumda tekrar eden sprintlere ihtiyaç duyan yaratıcı bir iç oyuncu için kritik. Kısacası Güler, ikinci yarıda fiziksel olarak yalnızca korumuyor, hızlanıyor; bu da efor yönetiminin iyi olduğuna işaret ediyor.

#6
Foto - En iyi performans ondan çıktı! Arda Güler maske testini ilk sırada tamamladı

Güler’in yanı sıra Fran García, Federico Valverde ve David Alaba da günün fiziksel testlerinde en dikkat çeken oyuncular arasında yer aldı. Özellikle Fran García’nın durumu anlamlıydı: Kış transfer döneminde kulüpten ayrılmaya çok yaklaşmasına rağmen (Bournemouth ihtimali), üst düzey fiziksel form sergiledi. Bu performans, takıma bağlılığını ve rekabetçi seviyesini pekiştirdi. Valverde ise uzun süre yüksek tempoyu sürdürebilme kapasitesiyle bu tür testlerin alışılmış referansı olmayı bir kez daha doğruladı.

#7
Foto - En iyi performans ondan çıktı! Arda Güler maske testini ilk sırada tamamladı

En şaşırtıcı isimlerden biri de David Alaba oldu. Bu sezon sınırlı süre almasına ve birden fazla kas sakatlığı yaşamasına rağmen, özellikle dayanıklılık ve aerobik kapasiteyi ölçen testte öne çıktı. Veriler, süreklilik eksikliğine rağmen yüksek bir fiziksel seviye ve sağlam bir çalışma temeli koruduğunu gösteriyor.

