SON DAKİKA
Fenomenlere gece yarısı operasyonu! Meğer her türlü pislik varmış

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması derinleşiyor. Sosyal medya fenomeni Taha Özer ve Simge Barankoğlu soruşturma kapsamında gece yarısı gözaltına alındı. Polis ekipleri tarafından Ödemiş'te yakalanan Barankoğlu'nun dolandırıcılık suçundan arandığı tespit edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında düzenlenen operasyonlar devam ediyor.

 

FENOMENLERE GECE YARISI ŞOKU

Sosyal medya fenomenleri Taha Özer ve Simge Barankoğlu, uyuşturucu soruşturması kapsamında gece yarısı gözaltına alındı.

BARANKOĞLU DOLANDIRICILIKTAN ARANIYORMUŞ

Sosyal medya fenomeni Simge Barankoğlu, İzmir'in Ödemiş ilçesinde polis ekipleri tarafından gözaltına alınırken hakkında arama kararı olan Barankoğlu ekipler tarafından durduruldu.


Yapılan kontrollerde, Barankoğlu'nun dolandırıcılık suçundan arandığı tespit edildi. Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan Barankoğlu, ilçe emniyet müdürlüğüne götürüldü. Ünlü fenomenin işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

SUÇ ŞEBEKESİNE OPERASYONDA TUTUKLANMIŞTI

Öte yandan, Barankoğlu Aralık 2021 yılında sosyal medya üzerinden dolandırıcılık yaptığı ileri sürülen suç şebekesine yapılan operasyonda gözaltına alınmış, çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı. Ocak ayında çıkarıldığı mahkemece serbest bırakılan genç fenomen, 56 gün sonra cezaevinden çıkmıştı.

