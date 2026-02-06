Neşterin gölgesindeki hayatlar! Ameliyathanenin gizemi fotoğraflarda

Ameliyathanede verilen zorlu mücadeleyi fotoğraflamak istediğini anlatan Arslan, "Hasta ve yakınları için ameliyathane bilinmez bir yer. İçerideki kaosu, karmaşayı, sevinci ya da üzüntüyü bilmiyorlar. Hekimlerin orada yaşadığı stresi ve mutluluğu yansıtmak, bu süreci sanatsal bir dokunuşla insanlara göstermek istedim." dedi. Fotoğraflarında ameliyathane ortamını, doktor ve hemşirelerin özverili çalışmalarını, yüz ifadelerini yansıtmaya çalıştığını dile getiren Arslan, "Onlar işlerini yaparken, onlardan habersiz aldığım kadrajlar. Kadrajın üzerinde hiçbir oynama yok. İçeridekileri orijinal haliyle insanlara yansıtmaya çalıştım." diye konuştu. Arslan, hastane koridorlarında sergilenen fotoğrafların 4 yıllık çalışmanın ürünü olduğunu belirterek, "Bu işi zevk alarak yapıyorum. Hem de insanlara bir şeylerin mesajını vermek güzel bir duygu. En çok da doğa ve yaşanmışlıkları, hayatı anlatan fotoğrafları çekmeyi seviyorum. Bundan sonraki süreçte de çalışmalarım devam edecek." ifadelerini kullandı. Sergide fotoğrafı yer alan Göğüs Cerrahisi Ana Bilim Dalı Dr. Öğretim Üyesi Kübra Nur Kılıç da Arslan'ın fotoğraflarını çok beğendiğini söyledi. Ameliyathanedeki ortamın sanata dönüşmesinden mutluluk duyduğunu ifade eden Kılıç, "Sürekli o ortamın içerisindeyiz ama bu şekilde uzaktan, fotoğraflardan bakmak da güzel." yorumunu yaptı.