  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Cumhurbaşkanlığı ve Bakanlık düğmeye bastı! Emeklilik sisteminde köklü değişiklik: Maaş makası kapanıyor Martılar balık peşinde define avcıları hazine peşinde Ünlü yönetmenin adı da belgelerden çıktı: Beyaz Saray ziyaretinde Epstein parmağı Suudi Arabistan bu olayla çalkalanıyor: Harekete geçtiler! Büyük tepki var! O gelişme akıllara getirdi ünlü ismi ama... Galatasaray 10 kuralı için Frattesi'den vazgeçti Bükemedikleri eli öptüler! Selçuk Bayraktar'ın sözleri akıllara geldi: SİHA'ya ihtiyacınız olursa ve biz vermezsek sizin için çok şey değişir Neşterin gölgesindeki hayatlar! Ameliyathanenin gizemi fotoğraflarda Kalp hastalığı çocuk yaşta başlıyor: 10 kritik belirtiye dikkat!
Yaşam
5
Yeniakit Publisher
Neşterin gölgesindeki hayatlar! Ameliyathanenin gizemi fotoğraflarda
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Neşterin gölgesindeki hayatlar! Ameliyathanenin gizemi fotoğraflarda

Trabzon KTÜ Farabi Hastanesi’nde görev yapan grafiker Gonca Arslan, cerrah ve hemşirelerin ameliyat masası başında verdiği yüksek sorumluluk gerektiren mücadeleyi 4 yıl boyunca fotoğrafladı. Güçlü ışıkların ve maskelerin ardındaki sevinç, hüzün ve stresi "orijinal kadrajlarla" kayıt altına alan Arslan, eserlerini hastane koridorlarında sanatseverlerle buluşturdu.

#1
Foto - Neşterin gölgesindeki hayatlar! Ameliyathanenin gizemi fotoğraflarda

Trabzon’da bir hastane koridoru, insan hayatına dokunulan en kritik anların tanığı haline geldi. Meslek hayatının 22 yılını hemşire olarak geçiren, ardından Güzel Sanatlar Fakültesi’ni bitirerek grafikerliğe adım atan Gonca Arslan, eski görev yeri olan ameliyathanelere bu kez elinde kamerasıyla girdi. Doktorların ve hemşirelerin haberi olmadan en doğal hallerini yakalayan Arslan, ameliyathanenin o "kaotik ama umut dolu" atmosferini sanatsal bir bakış açısıyla toplumun beğenisine sundu.

#2
Foto - Neşterin gölgesindeki hayatlar! Ameliyathanenin gizemi fotoğraflarda

Trabzon'da yaşayan grafiker Gonca Arslan, Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Farabi Hastanesi doktor ve hemşirelerinin ameliyathanelerde operasyon sırasında verdiği zorlu mücadeleyi fotoğrafladı. Hastanede 5 yıldır grafiker olarak görev yapan Arslan, cerrahların ve hemşirelerin ameliyathanede hastaların sağlığı için sürdürdüğü yoğun emeği fotoğraflarıyla kayıt altına aldı. Arslan, çektiği fotoğraflarla, ameliyathanenin insan hayatına dokunulan, yüksek sorumluluk ve fedakarlık gerektiren bir yer olduğunu ortaya koydu. Güçlü ışıklar ve maskelerin ardında zamanla yarışılan anları fotoğraflayan Arslan, bu sayede ameliyathanenin "görünmeyen yüzü"nü gözler önüne serdi.

#3
Foto - Neşterin gölgesindeki hayatlar! Ameliyathanenin gizemi fotoğraflarda

“HEMŞİRELİK YAPTIĞIM DÖNEMLERDE YOLUM GÜZEL SANATLARLA KESİŞTİ” Fotoğrafları hastane koridorunda sergilenen Gonca Arslan, AA muhabirine, çeşitli hastanelerde 22 yıl hemşirelik yaptığını söyledi. Gençlik yıllarında aynı zamanda fotoğraf çekmeye merakı olduğunu belirten Arslan, hemşirelik yıllarında bu tutkusundan vazgeçmeyerek Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Sanatlar Bölümü'nden mezun olduğunu, ardından da yüksek lisans yaptığını anlattı. Arslan, uzun yıllar hemşirelik yaptığı KTÜ Farabi Hastanesi'nde son 5 yıldır da grafiker olarak çalıştığını ifade etti.

#4
Foto - Neşterin gölgesindeki hayatlar! Ameliyathanenin gizemi fotoğraflarda

Ameliyathanede verilen zorlu mücadeleyi fotoğraflamak istediğini anlatan Arslan, "Hasta ve yakınları için ameliyathane bilinmez bir yer. İçerideki kaosu, karmaşayı, sevinci ya da üzüntüyü bilmiyorlar. Hekimlerin orada yaşadığı stresi ve mutluluğu yansıtmak, bu süreci sanatsal bir dokunuşla insanlara göstermek istedim." dedi. Fotoğraflarında ameliyathane ortamını, doktor ve hemşirelerin özverili çalışmalarını, yüz ifadelerini yansıtmaya çalıştığını dile getiren Arslan, "Onlar işlerini yaparken, onlardan habersiz aldığım kadrajlar. Kadrajın üzerinde hiçbir oynama yok. İçeridekileri orijinal haliyle insanlara yansıtmaya çalıştım." diye konuştu. Arslan, hastane koridorlarında sergilenen fotoğrafların 4 yıllık çalışmanın ürünü olduğunu belirterek, "Bu işi zevk alarak yapıyorum. Hem de insanlara bir şeylerin mesajını vermek güzel bir duygu. En çok da doğa ve yaşanmışlıkları, hayatı anlatan fotoğrafları çekmeyi seviyorum. Bundan sonraki süreçte de çalışmalarım devam edecek." ifadelerini kullandı. Sergide fotoğrafı yer alan Göğüs Cerrahisi Ana Bilim Dalı Dr. Öğretim Üyesi Kübra Nur Kılıç da Arslan'ın fotoğraflarını çok beğendiğini söyledi. Ameliyathanedeki ortamın sanata dönüşmesinden mutluluk duyduğunu ifade eden Kılıç, "Sürekli o ortamın içerisindeyiz ama bu şekilde uzaktan, fotoğraflardan bakmak da güzel." yorumunu yaptı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Hatay’da şok! Eski belediye başkanı baltayla öldürüldü
Gündem

Hatay’da şok! Eski belediye başkanı baltayla öldürüldü

Hatay'ın Defne ilçesinde eski Çekmece Belediye Başkanı Dr. Cafer Özenir, aralarında çıkan para tartışması sonrası oğlu tarafından baltayla ..
Petrol ve Doğal Gaz Arama ve Üretiminde bir Anlaşma Daha
Ekonomi

Petrol ve Doğal Gaz Arama ve Üretiminde bir Anlaşma Daha

Türkiye Petrolleri ile ABD’li enerji devi Chevron, potansiyel petrol ve doğal gaz alanlarında arama ve üretim yapmak üzere bir mutabakat zap..
The Guardian, İsrail'in alçaklığını ifşa etti
Dünya

The Guardian, İsrail'in alçaklığını ifşa etti

İngiliz gazetesi The Guardian gazetesi "İsrail, Gazze'deki savaş mezarlığının bir kısmını buldozerlerle tahrip etti" ifadeleriyle soykırımcı..
Türkiye'den Nijerya açıklaması: Kınıyoruz
Gündem

Türkiye'den Nijerya açıklaması: Kınıyoruz

Türkiye, Nijerya'da 170 kişi hayatını kaybettiği kanlı terör saldırısını güçlü şekilde kınadığını duyurdu.

'İsrail miti yıkılıyor!'
Aktüel

'İsrail miti yıkılıyor!'

Cumali Dalkılıç Time Türk'te yazdı: ABD'de yeni bir “mit” kuruluyor. Sosyal ve ekonomik altyapısı çöken ülkede yeniden ulus inşasına gidiliy..
CHP’de ‘Hançer’ Savaşları! Malatya’dan Genel Merkez’e Tokat Gibi Cevap: "Ben Değil, Siz İhanet Ettiniz!"
Gündem

CHP’de ‘Hançer’ Savaşları! Malatya’dan Genel Merkez’e Tokat Gibi Cevap: "Ben Değil, Siz İhanet Ettiniz!"

Her fırsatta "demokrasi" havariliği yapan ancak parti içinde tam bir "tek adam" diktası yürüten CHP, kendi belediye başkanını susturmaya çal..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23