Hindistan'dan küresel piyasalara denge mesajı! Merkez Bankası faiz kararını açıkladı: Temkinli duruş sürecek

Dünya ekonomisinin devlerinden Hindistan'da merakla beklenen faiz kararı açıklandı. Hindistan Merkez Bankası (RBI), gerçekleştirdiği kritik toplantının ardından politika faizini yüzde 5,25 seviyesinde sabit tutma kararı aldı. Artan küresel jeopolitik riskler ve piyasalardaki dalgalanmalara rağmen banka, ülke ekonomisinin iç dinamiklerine olan güvenini koruyarak para politikasında değişikliğe gitmedi.

Hindistan Merkez Bankası (RBI), Para Politikası Kurulu toplantısında politika faizini yüzde 5,25 seviyesinde sabit bıraktı. Karar oy birliğiyle alınırken, Merkez Bankası mevcut para politikası duruşunun nötr olarak devam edeceğini duyurdu.

RBI'den yapılan açıklamada, küresel ekonomide dış risklerin arttığına dikkat çekildi. Ancak son dönemde imzalanan ticaret anlaşmalarının ekonomik görünüm açısından olumlu bir etkisi olduğuna işaret edildi ve bu gelişmelerin Hindistan ekonomisinin dayanıklılığını desteklediği vurgulandı.

 

Merkez Bankası, yakın vadede enflasyon ve büyüme görünümünün genel olarak olumlu seyrettiğini belirtti. 2026'nın ilk ve ikinci çeyreklerine ilişkin tüketici enflasyonu tahminlerinin sınırlı ölçüde yukarı yönlü revize edildiği, bunun değerli metallerdeki fiyat hareketlerinden kaynaklandığı kaydedildi. Buna rağmen enflasyonun genel seyrinin ılımlı kalmasının beklendiği ifade edildi.

RBI Başkanı, çekirdek enflasyonun düşük seviyelerde seyrettiğini ve temel fiyat baskılarının sınırlı olduğunu belirterek, para politikasında temkinli yaklaşımın süreceğini açıkladı.

Açıklamada ayrıca ekonomik faaliyetlerin önümüzdeki yıl boyunca güçlü kalmasının öngörüldüğü, iç talep ve genel ekonomik koşulların büyümeyi desteklemeye devam edeceği vurgulandı.

