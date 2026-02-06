ABD, Suriye’den çekilmeye başladı
ABD kuvvetlerinin, El-Hasakah vilayetinin güneyinde bulunan El-Şaddadi üssünden Irak yönüne doğru çekilmeye başladığı bildirildi.
Washington yönetiminin, 2026 yılının ortasına kadar Suriye’deki tüm askeri üslerini tamamen boşaltmayı planladığı ifade edildi. Bu kapsamda ABD’nin, yeni Suriye hükümetini IŞİD’le mücadelede ana ortak olarak gördüğü belirtildi.
Öte yandan koalisyon güçlerinin, Haseke’nin kuzeyinde yer alan Kharab al-Jir üssünden de tahliye sürecine girdiği aktarıldı.