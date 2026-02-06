6 Şubat’ta Türkiye tek yürek! Asrın Felaketi'nin 3. yılında acı ve gurur bir arada

6 Şubat 2023 tarihinde Kahramanmaraş merkezli depremlerin üçüncü yılı kapsamında yurdun çeşitli noktalarında anma programları düzenlendi. Hayatını kaybedenler için dualar edildi. Bu kapsamda siyasi isimlerden ise paylaşımlar peş peşe geldi.

İÇİŞLERİ BAKANI ALİ YERLİKAYA

Bakan Yerlikaya sosyal medya hesabından asrın felaketine ilişkin paylaşımda bulundu. Yerlikaya paylaşımında "04.17… Bundan tam 3 yıl önce Kahramanmaraş merkezli depremlerle sarsıldık. Yaşadığımız Asrın Felaketi'ydi. Depremlerden 11 ilimizde 14 milyonu aşkın vatandaşımız doğrudan etkilendi ve bu felaketten dolayı nice canlarımızı yitirdik. Tarifsiz acılar yüreklerimize kor bir alev gibi düştü. Evet 6 Şubat depremlerinin üzerinden 3 yıl geçti. Ama yüreklerimizde taşıdığımız o derin sızı geçmedi, geçmeyecek. Ve bugün milletçe bu büyük acımızı anıyor, deprem şehitlerimizi dualarla yâd ediyoruz. Asrın Felaketi büyüktü. Ama birliğimiz, beraberliğimiz, birbirimize tutunma azmimiz daha da büyüktü. Tarih boyunca nice badireler atlatan milletimiz yine ayağa kalkmalıydı. Öyle de oldu. 86 milyon el ele verdik; Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde dünyanın en büyük iyileştirme operasyonunu gerçekleştirdik. Deprem bölgesinde yükselen her bir konut, umutlarımızı da büyüttü. Ve hamd olsun 455 bin konutun anahtarlarını hak sahibi vatandaşlarımıza teslim ettik. Bu hüzün dolu dakikalarda, 6 Şubat'ın üçüncü yılında Adıyaman'da depremde hayatını kaybeden canlarımızı rahmetle anıyoruz. Rabbim mekanlarını cennet eylesin. 6 Şubat'ı ve yitirdiğimiz kardeşlerimizi unutmayacağız. Aziz hatıralarını yaşatmaya devam edeceğiz." İfadelerine yer verdi.

BAKAN KURUM

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum Kahramanmaraş merkezli depremlerin yıl dönümünde paylaşımda bulundu. Bakan Kurum paylaşımında "6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerde kaybettiğimiz her canı rahmetle, özlemle anıyorum, geride kalanlara sabırlar diliyorum. Türkiye'nin yasını, Türkiye'nin dayanışmasına çeviren milletimizin her bir ferdine şükranlarımı sunuyorum. Allah böyle bir acıyı bir kez daha yaşatmasın, ülkemizi her türlü afetten korusun." dedi.

TBMM BAŞKANI KURTULMUŞ

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş da paylaşımda bulunan isimler arasında yer aldı. Kurtulmuş paylaşımında "Hepimizi derinden sarsan, milletimizin yüreğinde derin yaralar açan 6 Şubat depremlerinin sene-i devriyesinde hayatını kaybeden kardeşlerimizi rahmetle anıyor, geride kalan ailelerimize Cenab-ı Allah'tan sabır niyaz ediyorum. Acınız acımız, yasınız yasımızdır. Devletimiz ve milletimiz dün olduğu gibi bugün de yarın da daima yanınızdadır. Rabbim ülkemizi ve milletimizi böylesi afetlerden muhafaza etsin." İfadelerine yer verdi.

ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANI URALOĞLU

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu 6 Şubat depremlerinin yıl dönümü kapsamında sosyal medya hesabından mesaj yayınladı. Uraloğlu mesajında "6 Şubat 2023'te yaşadığımız asrın felaketinde hayatını kaybeden vatandaşlarımızı rahmetle anıyorum. Milletçe yüreğimizi yakan bu büyük acıyı hiçbir zaman unutmadık, unutmayacağız. Kayıplarımızın hatırasını yaşatmak, geride kalanlara daha güvenli bir gelecek bırakmak için; şehirlerimizi, yollarımızı ve yarınlarımızı daha güçlü şekilde inşa etmeye kararlıyız. Rabbim milletimize bir daha böyle acılar yaşatmasın. Mekânları cennet olsun." dedi.

MİLLİ EĞİTİM BAKANI YUSUF TEKİN

Asrın felaketinin yıl dönümünde Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin sosyal medya hesabından hayatını kaybedenleri andı. Bakan Tekin paylaşımında "6 Şubat 2023'te yaşadığımız büyük felaketin üzerinden üç yıl geçti. O gün yitirdiğimiz canların bıraktığı keder, milletimizin vicdanında yaşamaya devam ediyor. Mesuliyet telakkimizde ve geleceğe bakışımızda kalıcı izler bırakan depremlerin ardından tezahür eden fedakârlık, feraset ve dayanışma; bu milletin en müşkül zamanlarda dahi ortak bir vicdanla hareket edebildiğini bir kez daha göstermiştir.

Geçtiğimiz üç yıl boyunca okulu dört duvardan ibaret görmeden, yaşanan sarsıntının izlerini hafifletmek için çocuklarımızı ve gençlerimizi eğitimle hayata bağlamaya, yaraları birlikte sarmaya gayret ettik. Bu süreçte Cumhurbaşkanımızın liderliğinde gerçekleştirdiğimiz yatırımlarla okullarımızı ve kurumlarımızı yeniden inşa ettik, güçlendirdik ve daha nitelikli hale getirdik. Bugün geldiğimiz noktada geliştirdiğimiz yaklaşımlar, geçmişte yaşanan acıları daha bilinçli, daha dikkatli ve sorumluluk bilincini merkeze alan bir eğitim anlayışına dönüştürmeye yöneliktir. Bizlere düşen bu büyük kaybın ardından emaneti daha sağlam yapılarla, daha güçlü bir eğitim iradesiyle ve daha yüksek bir sorumluluk duygusuyla geleceğe taşımaktır. Bu idrakle 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybeden vatandaşlarımızı anmak, birlik ve beraberlik duygularımızı canlı tutmak amacıyla Bakanlığımız bünyesindeki tüm temel eğitim ve ortaöğretim kurumlarında, 6 Şubat 2026 tarihinde ilk derse başlamadan önce bir dakikalık saygı duruşunda bulunulacaktır. 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybeden tüm vatandaşlarımıza yüce Allah'tan rahmet diliyorum, onların aziz hatıralarını dualarla yâd ediyorum. Yakınlarına başsağlığı ve sabırlar diliyorum. Yüce Rabb'im milletimize sabır, dirayet ve huzur ihsan eylesin; ülkemizi her türlü afetten ve kötülükten muhafaza buyursun." İfadelerine yer verdi.