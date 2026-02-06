Akıncı-Güç’ten Solun Kirli Maskesini Düşüren Manifesto: "İslam'a değil, fonlandığınız Batı sömürgeciliğine düşman olun!"

Ankara Keçiören’de "anti-şeriat" adı altında milletin değerlerine ve mukaddesatına dil uzatan SOL Parti’ye cevap gecikmedi. Akıncı-Güç Gençlik Hareketi, yayınladığı sert bildiriyle solun halktan kopuk, vesayetçi ve emperyalizme göbekten bağlı gerçek yüzünü bir kez daha deşifre etti.

Son dönemde işçi hakları maskesi arkasına sığınarak İslam düşmanlığını körükleyen marjinal grupların Ankara Keçiören’deki provokatif eylemi, milli ve manevi hassasiyetleri yüksek gençliğin tepkisiyle karşılaştı. Akıncı-Güç Gençlik Hareketi, yayınladığı tarihi manifestoyla solun "sınıf kavgası" iddialarının koca bir yalandan ibaret olduğunu, asıl gayelerinin Batı’nın kültürel uşaklığı ve Müslüman Anadolu halkına düşmanlık olduğunu vurguladı.

"İşçiyi Değil, Kendi Ceplerini Düşünüyorlar"

Bildiride, Türk solunun işçinin alın terini sömürdüğü ve sendika baronlarını semirtmekten başka bir işe yaramadığı ifade edildi. Gerçek bir sınıf mücadelesi yerine milletin inancına saldırmayı tercih eden sol zihniyetin, sermaye ile değil, Müslümanlarla savaş halinde olduğu belirtildi. Akıncı-Güç, solun bu tavrını "kavgayı baltalamak" ve "milletinden kopukluk" olarak nitelendirdi.

Solun İkiyüzlülüğü: Epstein’a Sessiz, Hamas’a Düşman!

Akıncı-Güç’ün bildirisinde en dikkat çeken noktalardan biri de solun küresel emperyalizm karşısındaki ikircikli tutumu oldu. Batı’nın çürümüşlüğünü simgeleyen Epstein skandalı gibi hadiselere karşı dilsiz kalan solun, Müslüman coğrafyaların onurlu direnişlerine karşı takındığı tavır şu sözlerle eleştirildi:

"ABD ve İsrail’in çıkarlarına hizmet eden SDG’ye, PKK’ya destek vermekten utanmadınız mı? Yıllardır emperyalist güçlerle mücadele eden Afgan halkına, Hamas kurtuluş ordusuna sırf Müslüman oldukları için düşmanlık etmek nasıl bir ikiyüzlülüktür?"

"Diyalektik Çöktü, Paradigma İflas Etti"

Solun artık fikir haysiyetini kaybettiği ve modası geçmiş ideolojilerin peşinde sürüklendiği belirtilen açıklamada, "Kemalist statükonun bekçiliğini yapanların devrimden bahsetmesi trajikomiktir" denildi. Diyalektik materyalizmin yasalarının tarihin çöplüğüne gömüldüğünü hatırlatan Akıncı-Güç, düşünme kabiliyetini yitirmemiş solculara tek çıkış yolunun İslam olduğunu hatırlattı.

Mirzabeyoğlu’nun Tespitiyle: "Kokuşmuşluk!"

Bildiride, mütefekkir Salih Mirzabeyoğlu’nun solun ahlaki yozlaşmasını anlatan şu çarpıcı ifadelerine de yer verildi: "Bunlar önce ahlaki kurallardan sıyrılmak istedikleri için komünist oluyorlardı. Yaşasın bohemlik, kahrolsun tutuculuk; halkların kurtuluşu ise en sonraydı..."

Akıncı-Güç Gençlik Hareketi, anti-emperyalist mücadelenin ve adaletin ancak İslam nizamı ile tesis edilebileceğinin altını çizerek; "Yolumuz bu, kavgamız bu!" diyerek kararlılık mesajı verdi.