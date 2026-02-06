  • İSTANBUL
Gündem Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş 6 Şubat depremlerinde vefat edenleri andı
Gündem

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş 6 Şubat depremlerinde vefat edenleri andı

Yeniakit Publisher
Recep Yeşil Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş 6 Şubat depremlerinde vefat edenleri andı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybedenleri andığı mesajında "Şehirlerimiz tamamen ayağa kalkana, tüm vatandaşlarımız huzurla geleceğe bakana kadar durmadan çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, 6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenleri rahmetle andı.

"Rabbim ülkemizi her türlü afetten muhafaza eylesin"

Göktaş, sosyal medya hesabından depremlerin 3. yılı dolayısıyla yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:

 

"11 ilimizde derin izler bırakan, yüreğimizi yakan 6 Şubat depremlerinin ardından Cumhurbaşkanı'mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, sarsılmaz bir inançla düştüğümüz yerden kalktık. Asrın felaketinin açtığı yaraları asrın birlikteliği ile sardık. Sokaklarımızı, evlerimizi, hayatlarımızı hep birlikte yeniden inşa ettik. Biz tek yürek olunca gücüyle dünyayı kendine hayran bırakan büyük bir milletiz. Şehirlerimiz tamamen ayağa kalkana, tüm vatandaşlarımız huzurla geleceğe bakana kadar durmadan çalışmaya devam edeceğiz.

Kaybettiğimiz canlarımızı rahmetle anıyor, aziz milletimize bir kez daha başsağlığı diliyorum. Rabbim ülkemizi her türlü afetten muhafaza eylesin, bizlere bir daha böyle acılar yaşatmasın."

