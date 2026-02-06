30 günde 900'den fazla Filistinli yerinden edildi!

Birleşmiş Milletler, Batı Şeria'da Yahudi çetelerin saldırıları ve işgalcilerin yıkım politikaları nedeniyle 2026'nın ilk ayında 900'den fazla Filistinlinin zorla göç ettirildiğini açıkladı.

Birleşmiş Milletler, işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinlilere yönelik zorla yerinden etmenin endişe verici biçimde arttığını duyurdu.

BM Genel Sekreteri Sözcüsü Stephane Dujarric, 2026 yılının başından bu yana 900'den fazla Filistinlinin evlerini terk etmek zorunda bırakıldığını belirterek, bunun temel nedeninin Yahudi çetelerin saldırıları ile işgalcilerin sürdürdüğü yıkım uygulamaları olduğunu vurguladı.

Dujarric, özellikle son haftalarda şiddetin tırmandığına dikkat çekerek, Birleşmiş Milletler İnsani İşler Koordinasyon Ofisi'nin (OCHA) 20 Ocak'tan bu yana 50'den fazla Yahudi çete saldırısını belgelediğini aktardı. Bu saldırıların Filistinlilerin şehit edilmesine, yaralanmasına ve mülklerinin tahrip edilmesine yol açtığı ifade edildi.

BM'nin, yaşanan saldırıların ardından acil ihtiyaçları tespit etmek için sahada ön değerlendirmeler yürüttüğünü belirten Dujarric, işgalcilerin sivilleri ve sivil altyapıyı hedef alan uygulamalarının uluslararası hukuka açıkça aykırı olduğunu kaydetti.

Öte yandan BM, Gazze'deki insani krizin de derinleştiğine işaret ederek, 18 binden fazla hastanın yerel imkanlarla tedavi edilemediğini ve sağlık sisteminin çökme noktasına geldiğini bildirdi. İşgalcilerin Refah Sınır Kapısı üzerindeki kısıtlamalarının, yakıt ve yardım girişini engelleyerek krizi daha da ağırlaştırdığı vurgulandı.

Birleşmiş Milletler, hem Batı Şeria'da süren zorla göç politikasına hem de Gazze'de devam eden abluka ve sağlık krizine son verilmesi çağrısını yineleyerek, Filistin halkının korunmasının artık ertelenemez bir zorunluluk olduğunu ifade etti.