  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
'İsrail miti yıkılıyor!' ABD, Suriye’den çekilmeye başladı 6 Şubat’ta Türkiye tek yürek! Asrın Felaketi'nin 3. yılında acı ve gurur bir arada 6 Şubat 2026: Günün Âyet ve Hadisi 6 Şubat 1719: Köprülüzâde Nûman Paşa'nın vefatı (Osmanlı Sadrazamı) Asrın Felaketinin Üçüncü Yılı... Devlet millet el ele yaralarını sarıyor Kripto para belasında 1 trilyondan fazla para buhar oldu! Rusyadan'dan Almanya'ya diplomatik misilleme! Epstein'in intiharında şüpheler arttı! Kayıtlarda yeni bir kişi tespit edildi Beyaz Saray’dan İran’a Umman uyarısı: "Başkan Trump’ın diplomasi dışında birçok seçeneği var"
Gündem Ceza yağdırdı! Depremin yargı bilançosu belli oldu
Gündem

Ceza yağdırdı! Depremin yargı bilançosu belli oldu

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Ceza yağdırdı! Depremin yargı bilançosu belli oldu

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 6 Şubat depremlerinin üçüncü yıl dönümünde Afyonkarahisar’da gerçekleştirilen "Kanun Yolu Uygulamaları" toplantısında, deprem sonrası yürütülen devasa yargı sürecine ilişkin en güncel verileri paylaştı. Felaketin ardından başlatılan hukuki seferberlikte gelinen noktayı özetleyen Tunç, sorumluların hesap vermesi noktasında yargı sisteminin tavizsiz bir şekilde işlediğini vurguladı.

Bakan Tunç, Afyonkarahisar’da gerçekleştirilen ’Kanun Yolu Uygulamaları’ konulu toplantıda 6 Şubat depreminde hayatını kaybedenleri yad ederek, Bakanlığın deprem bölgesine toplam 9,5 milyar TL’lik yatırım yaptığını ifade etti. Deprem ceza yargılanmalarına da değinen Bakan Tunç, "Deprem ceza yargılamaları çerçevesinde bugüne kadar 2 bin 673 kişi hakkında dava açıldı. 202 kişi hakkında 1 yıl ile 21 yıl aralığında değişen süreli hapis cezaları verildi. Halihazırda 142’si tutuklu, 59’u hükümözlü olmak üzere toplam 201 kişi ceza infaz kurumlarındadır. 949 kişi hakkında adli kontrol kararı verildi. Soruşturma aşamasında 949, kovuşturma aşamasında ise 2 bin 673 kişi hakkında süreç devam etmektedir" dedi.

 

"Deprem kaynaklı toplam 64 bin 663 dava açıldı"

Bakan Tunç, deprem konusunda hukuk mahkemelerinde açılan davalara da değinerek şunları söyledi:

"Hukuk mahkemelerinde ise deprem kaynaklı toplam 64 bin 663 dava açıldı. Bu davalardan 58 bin 149’u hakkında ilk derece mahkemesinde karar verildi, (yüzde 90) 5 bin 655’ine karşı istinaf yoluna başvuruldu. 3 bin 483’ü istinafça karara bağlandı. Yüzde 61 istinafta yargılaması devam eden dosya sayısı ise 2 bin 172’dir. İlk derece ve istinaftaki toplam derdest dosya sayısı 8 bin 688’dir. İdari yargıda ise 119 bin 957 dava açıldı. Bu davaların 29 bin 536’sı tam yargı davası, 90 bin 411’i iptal davasıdır. İptal davalarının hasar tespiti ve yıkım işlemlerine karşı açılan iptal davası sayısı 79 bin 732, hak sahipliği başvurularına ilişkin işlemlere karşı açılan iptal davası sayısı 10 bin 354, diğer davalar ise 325’tir. Bu davaların 34 bin 558’i iptal-kabul, 51 bin 909’u ret şeklinde sonuçlanmıştır. Ayrıca hasar tespiti ve yıkım işlemlerine karşı açılan davaların ayrıntısına bakacak olursak 44 bin 381 ağır hasar tespiti ve yıkım kararına ilişkin davada 18 bin 558 iptal kararı, 25 bin 823 ret kararı verilmiştir. 2 bin 484 orta hasar tespiti ve güçlendirme kararına ilişkin davada 994 iptal kararı, 961 ret kararı verilmiştir. Depremin üzerinden geçen 3 yılın ardından deprem kaynaklı tüm dosyaların en kısa sürede sonuçlandırılması vatandaşımızın adalete erişimi konusundaki haklı beklentisi olup, yargı teşkilatımızın da öncelikli görevidir."

Acılar ilk günkü gibi! Depremin 3. yılında Adıyaman’da mevlit programı
Acılar ilk günkü gibi! Depremin 3. yılında Adıyaman’da mevlit programı

İSLAM

Acılar ilk günkü gibi! Depremin 3. yılında Adıyaman’da mevlit programı

Bakan Göktaş 6 Şubat depremlerinde vefat edenleri andı
Bakan Göktaş 6 Şubat depremlerinde vefat edenleri andı

Gündem

Bakan Göktaş 6 Şubat depremlerinde vefat edenleri andı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 6 Şubat depremleri paylaşımı: Kardeşlerimizi unutmayacağız, hatıralarını daima yaşatacağız
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 6 Şubat depremleri paylaşımı: Kardeşlerimizi unutmayacağız, hatıralarını daima yaşatacağız

Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 6 Şubat depremleri paylaşımı: Kardeşlerimizi unutmayacağız, hatıralarını daima yaşatacağız

Emine Erdoğan'dan 6 Şubat depremlerinin yıl dönümünde 'umut' mesajı
Emine Erdoğan'dan 6 Şubat depremlerinin yıl dönümünde 'umut' mesajı

Aktüel

Emine Erdoğan'dan 6 Şubat depremlerinin yıl dönümünde 'umut' mesajı

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23