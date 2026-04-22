SON DAKİKA
Dünya Hürmüz’de tansiyon zirveye çıktı! İran, biri İsrail bağlantılı iki gemiyi ele geçirdi
Dünya

Hürmüz’de tansiyon zirveye çıktı! İran, biri İsrail bağlantılı iki gemiyi ele geçirdi

Hürmüz’de tansiyon zirveye çıktı! İran, biri İsrail bağlantılı iki gemiyi ele geçirdi

Küresel ticaretin can damarı olan Basra Körfezi ve Hürmüz Boğazı çevresinde gerilim, İran’ın son hamlesiyle bir kez daha tırmandı. İran Devrim Muhafızları Ordusu’ndan yapılan resmi açıklamada, "deniz güvenliğini tehlikeye atan" ve biri doğrudan İsrail ile bağlantılı olduğu iddia edilen iki yabancı ticari geminin operasyonla ele geçirildiği belirtildi.

İran Devrim Muhafızları Ordusu, “Deniz güvenliğini tehlikeye atan biri İsrail ile bağlantılı iki yabancı gemi ele geçirilerek İran kıyılarına yönlendirildi” ifadelerini kullandı.

Devrim Muhafızları Ordusu Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Gerekli izinleri olmadan ve navigasyon sistemlerini manipüle ederek deniz güvenliğini tehlikeye atan" "MSC-Francesca" ve "Epaminodes" adlı iki gemiye müdahale edildiği belirtildi.

Açıklamada, "MSC-Francesca" gemisi "İsrail ile bağlantılı" olarak tanımlandı.

Müdahale edilen iki geminin de ele geçirilerek İran kıyılarına yönlendirildiği aktarılırken müdahalenin tam olarak hangi konumda gerçekleştirildiği bilgisi verilmedi.

Açıklamada, Hürmüz Boğazı'nın güvenliğinin ihlalinin İran'ın "kırmızı çizgisi" olduğu belirtildi.

İran'a "deniz ablukası" kararı alan ABD, İran'a ait 2 ticari gemiye saldırarak ele geçirmişti. İranlı yetkililer, "korsanlık eylemi" şeklinde nitelendirdikleri saldırılara karşılık verileceğini duyurmuştu.

İran'dan Körfez ülkelerine sert tehdit: "Petrol üretimiyle vedalaşırsınız"
