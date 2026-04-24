Son dakika! İran: Dışişleri Bakanı Arakçi bugün İslamabad'a gidiyor!

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, 20 Nisan’da yaptığı açıklamada "Şu anda bir sonraki müzakere turu için bir planımız yok" ifadelerini kullanarak, Tahran yönetiminin ikinci tur müzakereleri Washington ile masaya oturmayacağını duyurmuştu. Bekayi’nin açıklamalarının ardından kördüğüme dönen ikinci tur müzakereleri için beklenen haber Pakistan tarafından geldi.

Pakistan hükümet kaynakları, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi başkanlığındaki İran heyetinin, ABD ile yapılacak ikinci tur barış görüşmeleri için bu gece İslamabad'a geleceğini duyurdu. İran Devlet Televizyonunun da Pakistan’ın duyurduğu bu haberi doğruladı öğrenildi.