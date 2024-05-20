Son dakika: İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'yi taşıyan helikopterin enkazına ulaşıldı! Reisi hayatını kaybetti.

Azerbaycan'dan kalkan helikopterde, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdüllahiyan, Tebriz Cuma İmamı Ayetullah Ali Haşim ve Doğu Azerbaycan Eyalet Valisi Malik Rahmeti vardı. Helikopter, Doğu Azerbaycan eyaletindeki dağlık arazide kaza yaptı.

İranlı yetkililer helikopterde bulunan Reisi ve Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdüllahiyan'ın öldüğünü duyurdu.

TÜRKİYE'DN ARAMALARA DESTEK

İran'ın talebi üzerine Türkiye, arama çalışmaları için Akıncı TİHA ve bir gece görüş kabiliyetli Cougar tipi helikopter gönderdi. Akıncı TİHA, dağlık bölgede göreve başladıktan sonra helikopter enkazının olabileceği düşünülen bir ısı kaynağı tespit etti.

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Bu bölgenin koordinatları İran makamlarına gönderildi. İran yönetimi bölgeye onlarca arama ekibi gönderdi.

Ekipler, zorlu hava ve coğrafi koşullar nedeniyle helikopter enkazına ulaşmakta zorluk yaşadı.

Yetkililer, helikopter enkazını tamamen yanmış halde buldu.

İranlı yetkililer, Reisi ve Dışişleri Bakanı Abdüllahiyan'ın helikopter kazasında hayatını kaybettiğini açıkladı. Reisi ve beraberindeki heyet Azerbaycan'da katıldıkları baraj açılışından dönüyordu.

HAMANEY'DEN AÇIKLAMA

Hamaney yaptığı açıklamada, " İran halkı endişelenmesin, ülkenin işlerinde herhangi bir aksama meydana gelmeyecektir." dedi.