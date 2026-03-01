  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Dünya bu görüntüyü konuşuyor! İran devlet televizyonunun spikeri, Hamaney’in ölüm haberini hüngür hüngür ağlayarak duyurdu Son dakika: Trump: İran saldırırsa daha önce kullanmadığımız bir güçle vururuz. İsrail'de İran füzeleri paniği! Hamaney’in ölümü sonrası iki ülkede kutlama sesleri! Hadi biri tamam da diğerine ne oluyor? Pezeşkiyan'dan İran'ın dini lideri Hamaney'in öldürülmesine tepki: ‘Cevapsız kalmayacak’ İran'ın yeni lideri kim olacak? Kulislerde bu iki isim konuşuluyor! Erbil’deki ABD üssü vuruldu: Sadr, Hamaney için yas ilan etti ABD’nin "Yenilmezlik" balonu Bahreyn’de söndü: Hava savunma sistemleri tel tel dökülüyor! Hamaney Sonrası Ortadoğu: Türkiye Bu Fırtınada Nerede Duracak? İran füzeleri BAE'nin simgelerinden olan Burj Al Arab'ı vurdu!
Dünya İran medyası açıkladı: Hamaney'in yerine geçici olarak Ayetullah Arafi atandı
Dünya

İran medyası açıkladı: Hamaney'in yerine geçici olarak Ayetullah Arafi atandı

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
İran medyası açıkladı: Hamaney'in yerine geçici olarak Ayetullah Arafi atandı

İran medyası, Hamaney’in yerine geçici olarak Ayetullah Arafi’nin atandığını duyururken, ülkede 40 günlük ulusal yas ilan edildi. Peki Ayetullah Arafi kimdir? İşte merak edilen o detaylar...

İsrail'in saldırısında hayatını kaybeden İran Dini Lideri Ayetullah Hamaney'in yerine geçici olarak Ayetullah Arafi atandı.

İsrail ile Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) 28 Şubat'ta İran'a karşı başlattığı ortak saldırıda İran Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney hayatını kaybetti. İran devlet televizyonu Hamaney'in ölümünü doğruladı.

 

HAMANEY’İN YERİNE GEÇİCİ OLARAK GEÇİN İSİM AÇIKLANDI

İran medyası, Hamaney'in yerine geçici olarak geçecek ismi açıkladı. Ayetullah Arafi, Hamaney'in yerine atandığı belirtildi.

İran Devlet Televizyonu’nun yayımladığı bildiride, Hamaney’in ardından ülkede 40 gün sürecek ulusal yas ilan edildiği belirtildi. Liderlik boşluğunu hızla dolduran Tahran yönetimi, Hamaney’in yerine geçici olarak Ayetullah Arafi'nin atandığını ilan etti. Öte yandan sahadaki çatışmalar durulmuyor; İsrail’in "önleyici saldırı" adı altındaki yeni bombardımanlarına İran ordusu balistik füzelerle yanıt vermeyi sürdürüyor.

İran ordusu, komuta kademesindeki kayıplara rağmen bölgedeki tüm ABD üslerini (Katar, BAE, Bahreyn) ve İsrail şehirlerini füzelerle vurmaya devam ediyor.

AYETULLAH ARAFİ KİMDİR?

Arafi, 1959 yılında Yezd vilayetinin Maybod şehrinde doğdu. Bir dönem vaiz ve yazar olarak çalışıyordu. Klasik eğitimine kendi ülkesinde başladı. Edebiyat derslerinin bir kısmını okuduktan sonra, 1970 yılında Kum'a geldi ve burada ilkokul eğitimini tamamladı. Aynı zamanda medrese derslerine ve hazırlık derslerine başladı ve kısa sürede bitirdi. Bu yıllarda derslere katılmadı ve felsefe alanında da kapsamlı bir şekilde eğitim gördü. Ayrıca profesörlerinin ahlak derslerinde de önemli bir varlığı oldu. Ayrıca medrese derslerine katıldı, Arapça ve İngilizce öğrendi ve matematik ve felsefe alanlarında Batı'ya açılmadı. O günlerde yaygın olan birçok kitabı okudu ve eğitim alanında üniversiteler ve üniversitelerle (Üniversite Araştırma Enstitüsü) işbirliği yaptı.

Pezeşkiyan'dan İran'ın dini lideri Hamaney'in öldürülmesine tepki: ‘Cevapsız kalmayacak’
Pezeşkiyan'dan İran'ın dini lideri Hamaney'in öldürülmesine tepki: ‘Cevapsız kalmayacak’

Gündem

Pezeşkiyan'dan İran'ın dini lideri Hamaney'in öldürülmesine tepki: ‘Cevapsız kalmayacak’

Dünya bu görüntüyü konuşuyor! İran devlet televizyonunun spikeri, Hamaney’in ölüm haberini hüngür hüngür ağlayarak duyurdu
Dünya bu görüntüyü konuşuyor! İran devlet televizyonunun spikeri, Hamaney’in ölüm haberini hüngür hüngür ağlayarak duyurdu

Dünya

Dünya bu görüntüyü konuşuyor! İran devlet televizyonunun spikeri, Hamaney’in ölüm haberini hüngür hüngür ağlayarak duyurdu

İran’dan ABD ve İsrail’e intikam yemini: Kalbimizi yaktılar, kalplerini yakacağız
İran’dan ABD ve İsrail’e intikam yemini: Kalbimizi yaktılar, kalplerini yakacağız

Dünya

İran’dan ABD ve İsrail’e intikam yemini: Kalbimizi yaktılar, kalplerini yakacağız

Irak'ta 3 gün yas ilan edildi! Hamaney’in ölümü Şiileri ayağa kaldırdı
Irak'ta 3 gün yas ilan edildi! Hamaney’in ölümü Şiileri ayağa kaldırdı

Gündem

Irak'ta 3 gün yas ilan edildi! Hamaney’in ölümü Şiileri ayağa kaldırdı

Terörist ABD ve İsrail yine kudurdu! İran'a yeni saldırı başladı
Terörist ABD ve İsrail yine kudurdu! İran'a yeni saldırı başladı

Gündem

Terörist ABD ve İsrail yine kudurdu! İran'a yeni saldırı başladı

ABD konsolosluğu önünde İran protestosu: Konsolosluğa girmeye çalışan 9 kişi vurularak öldürüldü!
ABD konsolosluğu önünde İran protestosu: Konsolosluğa girmeye çalışan 9 kişi vurularak öldürüldü!

Dünya

ABD konsolosluğu önünde İran protestosu: Konsolosluğa girmeye çalışan 9 kişi vurularak öldürüldü!

İran’a saldırılar ABD’yi karıştırdı: Trump'ın İran hamlesi MAGA tabanını böldü!
İran’a saldırılar ABD’yi karıştırdı: Trump'ın İran hamlesi MAGA tabanını böldü!

Gündem

İran’a saldırılar ABD’yi karıştırdı: Trump'ın İran hamlesi MAGA tabanını böldü!

Hamaney adım adım böyle öldürüldü? CİA, Mossad, yapay zeka işbirliği yaptı, füzeler ateşlendikten 2 saat 5 dakika sonra hedefi vurdu
Hamaney adım adım böyle öldürüldü? CİA, Mossad, yapay zeka işbirliği yaptı, füzeler ateşlendikten 2 saat 5 dakika sonra hedefi vurdu

Gündem

Hamaney adım adım böyle öldürüldü? CİA, Mossad, yapay zeka işbirliği yaptı, füzeler ateşlendikten 2 saat 5 dakika sonra hedefi vurdu

Tahran'da karargah vuruldu: İsrail saldırı anına ait görüntüleri paylaştı
Tahran'da karargah vuruldu: İsrail saldırı anına ait görüntüleri paylaştı

Gündem

Tahran'da karargah vuruldu: İsrail saldırı anına ait görüntüleri paylaştı

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

bu sahsa bir daha bakalım ::))

doğum yeri iran Yezd'in ı nüfusu 958.318 kişidir. Eyalet nüfusunun çoğunluğunu Farslar oluşturur ve halk ağırlıklı olarak Şii Müslüman'dır. Ayrıca Zerdüşt dinine tabi küçük topluluklar da vardır. yezd anlamı ney bilen varmı ::)))
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23