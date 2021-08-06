Son dakika haberleri: Sözleşmeliler kadroya geçecek mi? Taşerona kadro var mı?

Son dakika... 4,2 milyon memur ve 2,2 milyon memur emeklisini ilgilendiren 6. Dönem Toplu Sözleşme görüşmelerinde sıkı pazarlıklar sürüyor. 6. Dönem Toplu Sözleşme görüşmelerinde taşerondan kadroya geçenlerin de olduğu 700 binden fazla kamu işçisinin sözleşme durumları da netlik kazanmış olacak.

Sözleşmeliler kadroya geçecek mi?

Memur-Sen ve Türkiye Kamu-Sen, ortak talepler belirledi. İki konfederasyon, hükümetten taban aylığa 600 lira seyyanen zam, 2022'de yüzde 21, 2023'te yüzde 17, her yıl yüzde 3 olmak üzere iki yılda toplam yüzde 6 refah payı artışı talebinde bulundu. Konfederasyonların ortak talepleri arasında, tüm memurlara 3600 ek gösterge verilmesi, sözleşmelilerin kadroya geçirilmesi, memurlara da bayram ikramiyesi ödenmesi, gelir vergisinin yüzde 15'ini aşan kısmının karşılanması gibi maddeler de yer alıyor.

Hükümet ile sendika temsilcilerinin arasında devam eden görüşmelerin önümüzdeki günlerde neticelenmesi bekleniyor. Memur ve emekli ile kamu işçi toplu sözleşme sonuçlarının belli olmasıyla birlikte sözleşmeli çalışanların kadroya geçip geçmeyeceği başta olmak üzere 3600 ek gösterge, seyyanen zam, refah payı artışı gibi taleplerin karşılanıp karşılanmadığı da ortaya çıkmış olacak.