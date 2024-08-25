Son dakika haberi: Hizbullah 320 füzeyle bombaladı! İsrail'de 48 saat OHAL ilan etti! Dünya gündemine oturdu

Hizbullah, Fuad Şükür suikastına misilleme olarak 320 füzeyle İsrail’e saldırı başlattı. İsrail ise Lübnan’ın güneyini vurdu. İsrail Ordusu, Lübnanlılara bulundukları bölgeleri terk etme çağrısında bulunurken, İsrail'de önümüzdeki 48 saat için 'olağanüstü hal' ilan edildi. Netanyahu ve ABD'den peş peşe açıklamalar geldi.

İsrail ordusu, bu sabah Lübnan'da Hizbullah hedeflerine hava saldırıları düzenledi. Saldırıların, ülkede büyük bir saldırı düzenleneceğine yönelik istihbarat üzerine düzenlendiği ve "önleyici" nitelikte olduğu açıklandı.

İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant ülkede 48 saat olağanüstü hal (OHAL) ilan etti.

Hizbullah, İsrail'e 320 Katyuşa roketi ve insansız hava aracı (İHA) gönderdiğini ve 11 askeri tesisi hedef aldığını açıkladı.

Yapılan açıklamada, "İsrail'e saldırının ilk aşaması başladı. Bugünkü operasyon başarıyla tamamlandı" denildi.

İsrail ordusu ise 100'e yakın savaş uçağının, 40'dan fazla tesiste, Hizbullah'ın binlerce roketatar namlusunu imha ettiğini duyurdu.

Hizbullah Lübnan'ın güneyinde iki savaşçısının öldüğünü açıkladı.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail'in düzenlediği saldırıda en az üç kişinin hayatını kaybettiğini açıklamıştı ancak bu kişilerin Hizbullah ile bağlantılı olup olmadıkları net değil.

Saldırının ardından Tel Aviv'de Ben Gurion Uluslararası Havaalanı'na yapılan uçuşlar, başka havalanlarına yönlendirildi.

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), bölgedeki Amerikan birliklerinin İsrail'e destek için konuşlandırıldıklarını açıkladı.

Netanyahu: Bize kim zarar verirse, biz de ona zarar veririz

İsrail Başbajkanı Binyamin Netanyahu, son gelişmeler üzerine ulusal güvenlik kabinesini Tel Aviv'de olağanüstü topladı.

Binyamin Netanyahu toplantı öncesi yaptığı açıklamada, "Ülkemizi korumak, kuzeyde yaşayanların güvenli şekilde evlerine dönmelerini sağlamak için her şeyi yapmaya kararlıyız" dedi.

Netanyahu, "Bize kim zarar verirse, biz de ona zarar veririz" diye konuştu.

İsrail ordusunun Hizbullah'ın kendilerine saldırmak için hazırlık yaptığını tespit ettikten sonra "tehdidi ortadan kaldırmak için önleyici saldırılar" düzenlediğini ve ülkenin kuzeyini hedef alan binlerce roketi imha ettiğini kaydeden Netanyahu, "İsrail ordusu tehditleri engellemek için yoğun şekilde çalışıyor" ifadelerini kullandı.

İsrail Dışişleri Bakanı Israel Katz da X hesabından yaptığı açıklamada, "İsrail bölgede topyekun bir savaş istemiyor. İsrail, vatandaşlarını ve topraklarını, İran'ın liderliğindeki şer eksenine karşı koruma amacıyla hareket ediyor" dedi.

İsrail, 30 Temmuz'da Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta düzenlediği saldırıda Hizbullah komutanlarından Fuad Şükür'ü öldürmüştü.

Hizbullah lideri Hasan Nasrallah suikast sonrası Fuad Şükür'ün cenaze töreninde yaptığı konuşmada Nasrallah, İsrail'e yanıt vereceklerini belirterek, "Düşman ve düşmanın arkasında olanlar bizim kaçınılmaz cevabımızı beklemelidir" demişti.

Hizbullah'ın elinde, bazıları İsrail'e ulaşabilecek yaklaşık 150 bin roket olduğu sanılıyor.

Hamas'ın 7 Ekim'de İsrail'de düzenlediği saldırılar ve İsrail'in Gazze'deki saldırıları sonrası 10 aydır Lübnan-İsrail sınırında da Hizbullah ve İsrail karşılıklı saldırılar düzenliyordu.

Hamas'ın siyasi lideri İsmail Haniye 31 Temmuz'da İran'ın başkenti Tahran'da suikast sonucu öldürülmüş, İran ve Hamas suikastten İsrail'i sorumlu tutmuş, İsrail ise suikastla bağlantısını ne doğrulamış ne de yalanlamıştı.

İran da İsrail'in saldırısına yanıt vereceğini açıklamıştı.