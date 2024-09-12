Son dakika gelişmesi: İngiltere’den İsrail’in okul saldırısı hakkında açıklama... Savaşı kızıştıracak hamle!

İngiltere Dışişleri Bakanı David Lammy, İsrail ordusunun, Gazze Şeridi’nin orta kesimindeki Nusayrat Mülteci Kampı’nda yerlerinden edilen sivillerin sığındığı BM Yakın Doğu’daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansına (UNRWA) ait okula düzenlediği saldırıda 6 BM personelinin öldürülmesi haberlerinin “dehşet verici” olduğunu belirtti.

Lammy, X’ten yaptığı paylaşımda, “6 UNRWA çalışanının İsrail saldırısında öldürüldüğüne dair haberler dehşet verici. Düşüncelerim, aileleri ve hayat kurtarıcı çalışmalar yürütmeye devam eden herkesle.” ifadesini kullandı.

Yardım çalışanlarının, çalışmalarını güvenli şekilde yapabilmesi gerektiğine işaret eden Lammy, “Derhal ateşkes ve rehinelerin serbest bırakılması anlaşmasına ihtiyacımız var.” dedi.

İrlanda: Savaş suçu işleyenlerin hesap vermesini de sağlamalıyız

İrlanda Başbakanı Simon Harris de yaptığı yazılı açıklamada, bu haftanın başında Gazze’deki çocukları korumak amacıyla çocuk felci aşısı dağıtan BM konvoyuna da ateş açıldığını ve personelin İsrail askeri güçleri tarafından tehdit edildiğini hatırlattı.

Harris, “Bunun normalleştirilmesine ya da insani yardım çalışanlarının başkalarına yardım etmek için kendi hayatlarını riske atmalarının hafife alınmasına asla izin vermemeliyiz.” ifadesini kullandı.

Başbakan Harris, yardım çalışanlarına minnettar olduklarını, İrlanda’nın, BM’nin ve UNRWA’nın hayati çalışmalarını yürütürken yanında olmaya devam edeceğini belirterek, “Savaş suçu işleyenlerin hesap vermesini de sağlamalıyız.” değerlendirmesinde bulundu.

İsrail aynı okulu beşinci kez vurdu

Gazze Şeridi’ndeki Sivil Savunma Müdürlüğünden yapılan açıklamada, El-Cauni Okulu’na düzenlenen saldırıda, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 18 kişinin öldüğü, 18 kişinin yaralandığı bilgisi verilmişti.

Açıklamada, bunun İsrail ordusunun aynı okula düzenlediği beşinci saldırı olduğu ifade edilmişti.