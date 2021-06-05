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Gündem Son dakika! FETÖ elebaşının yeğeni Selahaddin Gülen'in ifadesi ortaya çıktı
Gündem

Son dakika! FETÖ elebaşının yeğeni Selahaddin Gülen'in ifadesi ortaya çıktı

FETÖ elebaşının yeğeni Selahaddin Gülen'in ifadesi ortaya çıktı. Etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak isteyen Selahattin Gülen, "FETÖ bir terör örgütüdür. Lideri Fetullah Gülen'dir.' ifadelerini kullandı.

Yeniakit Publisher
2021-06-05 17:12:00 - 2021-06-05 17:36:06
Son dakika! FETÖ elebaşının yeğeni Selahaddin Gülen'in ifadesi ortaya çıktı

FETÖ elebaşının yeğeni Selahaddin Gülen'in ifadesi ortaya çıktı. Etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak isteyen Selahattin Gülen, "FETÖ bir terör örgütüdür. Lideri Fetullah Gülen'dir.' ifadelerini kullandı.

Selahaddin Gülen, "Örgüt içindeyken farkına varamadım ama FETÖ bir terör örgütüdür. Doğuştan itibaren bu oluşumun içinde sayılırım" dedi. Gülen, "ByLock kullandım, mahrem imamlık yaptım" dedi.

Ayrıntılar geliyor...

MİT operasyonu ile yakalanmıştı

Selahaddin Gülen, MİT operasyonuyla yurtdışında yakalanıp yurda getirildi. Gülen, Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi'nde ifadesinin alınmasının ardından çıkarıldığı nöbetçi mahkemede tutuklandı.

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