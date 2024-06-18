Son dakika! Eylem Tok'un katil oğlu hakkında flaş karar

İstanbul'da 1 Mart'ta ehliyetsiz kullandığı araçla Oğuz Murat Aci'nin ölümüne neden 17 yaşındaki Timur Cihantimur da annesi Eylem Tok’un ardından Boston’daki John Joseph Moakley Adliyesi'nde hakim karşısına çıktı. Duruşma salonuna açık gri tulumla getirilen Cihantimur, mahkeme salonunda kelepçesiz olarak hazır bulundu.

Cihantimur’un Türkiye’ye iadesinin görüşüldüğü davaya bakan yargıç, Cihantimur'un avukatının ve savcının açıklamalarının ardından Cihantimur’un tutukluluk halinin devamına ve bir sonraki duruşmasının 20 Haziran'da yapılmasına karar verdi.

Cihantimur'un avukatı, Cihantimur’un tutuklu olarak bulunduğu çocuk cezaevinde kötü bir ortamda bulunduğunu ve yerinin değiştirilmesini talep etti. Duruşmanın ardından Cihantimur, yoğun güvenlik önlemleri altında mahkeme salonunda çıkarıldı.

“Umarım ABD adaleti gereğini yerine getirerek Türkiye'ye iadesini gerçekleştirir”

Oğuz Murat Aci'nin babası Özer Aci’nin kuzeni Lütfiye Çiçek, Cihantimur'un duruşması sonrası yaptığı açıklamada, “Duruşma salonunda Timur Cihantimur'u hakim karşısında görmek biraz da olsa içimizi rahatlattı. Umarım ABD adaleti gereğini yerine getirerek Türkiye'ye iadesini gerçekleştirir" ifadelerini kullandı

Eylem Tok da tutuklu yargılanacak

Cihantimur'un annesi Eylem Tok hakkında da çıkarıldığı mahkemece tutukluluk halinin devamına, bir sonraki duruşmanın 27 Haziran’da yapılmasına karar verilmişti.

Öte yandan Cihantimur'un “taksirle öldürme ve yaralama”, annesi Eylem Tok'un ise “suçluyu koruma” suçundan Türkiye'ye iadesi isteniyor. Annesi ile aynı duruşmada yargılanmayan Cihantimur, ABD vatandaşı olması ve Türkiye tarafından iki ayrı iade talebi olduğu gerekçesiyle ayrı olarak yargılandı.

ÖNE ÇIKAN VİDEO