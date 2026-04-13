Erzincan'da korkutan deprem! AFAD verileri paylaştı
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yapılan açıklama Erzincan'da 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyuruldu.
T.C. İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, Erzincan'ın Kemah ilçesinde saat 19.15'de 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Erzincan'ın Kemah ilçesinde saat 19:15'te 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem Elazığ ve Tunceli gibi çevre illerde de hissedildi.
Depremin 7,12 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.