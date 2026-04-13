Gerici Ertuğrul’a tokat gibi cevap! “Hayalleriniz vız gelir, Milli İrade tırıs gider”

Aydın Doğan’ın kullanışlı aparatı Ertuğrul Özkök, Hürriyet Genel Yayın Yönetmenliği yaptığı dönemlerin özlemiyle, yine hükümete medya üzerinden yön vermeye kalktı. Manşetlerle başbakanların getirilip götürüldüğü eski Türkiye’nin hasretiyle yanıp tutuşan Özkök, aklınca Macaristan ve Türkiye üzerinden benzerlikler kurmaya kalktı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a aba altından sopa göstermeye çalıştı.

Türkiye’yi eskisi gibi gazete köşelerinden dizayn edebileceğini zanneden gerici Özkök’ün PKK yandaşı T24’te yayınladığı yazı büyük tepki çekti.

AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Hasan Arslan da Özkök’ün saçma yazısına sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla tepki gösterdi. Macaristan’da Sorosçuların seçim kazandığını hatırlatan Arslan, “Dün Biden’dan medet umanlar, bugün Soros çocuklarına bel bağlamış” dedi. Aynı zamanda Arslan, “Sizin hayalleriniz vız gelir, Milli İrade tırıs gider” ifadesini kullandı.

AK Partili Hasan Arslan’ın paylaşımı şöyle:

“Genel yayın yönetmeniyken TÜSİAD ile beraber hükümete ayar verdiği günleri özleyen ve yıllarca attığı manşetlerle ülke dizayn etmeye alışmış emekli dümenci Ertuğrul Özkök, şimdi de Macaristan üzerinden fal bakıyor. Dün Biden’dan medet umanlar, bugün Soros çocuklarına bel bağlamış. Siz hâlâ öğrenemediniz: Bu topraklarda halkın iradesi dışında bir güç, sandığın üstünde bir hesap yoktur. Sizin hayalleriniz vız gelir, Milli İrade tırıs gider!

Alışın, bu irade hep galip gelecek!”