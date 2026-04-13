Dervişoğlu ne dediklerinin farkında mı? Cindoruk’un cenazesinde yalan rüzgarı

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu’nun, başörtü karşıtlığıyla tanınan Hüsamettin Cindoruk için, “Demokrasinin önemli bir savunucusuydu” demesi ağızları açık bıraktı.

İstanbul'daki evinde rahatsızlanmasının ardından 25 Aralık'ta hastaneye kaldırılan TBMM Eski Başkanlarından Hüsamettin Cindoruk, 11 Nisan günü 92 yaşında hayatını kaybetti.

Siyasi kariyeri boyunca başörtüsü karşıtlığıyla ön plana çıkan Cindoruk için Teşvikiye Camii’nde öğle namazını müteakip cenaze töreni düzenlendi.

Cenaze törenine; TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, mahkeme kararıyla CHP İstanbul İl Başkanlığı görevine getirilen Gürsel Tekin, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu , Eski Genelkurmay Başkanı Emekli Orgeneral İlker Başbuğ, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Nuri Aslan, bazı siyası parti genel başkanları, ve Cindoruk'un ailesi katıldı.

 

Kılınan cenaze namazının ardından Cindoruk'un naaşı, defnedilmek üzere Zincirlikuyu Mezarlığı'na götürüldü.

ÖZGÜR ÖZEL: ÇOK ÖNEMLİ BİR İSMİ KAYBETTİK

Törende basın mensuplarına konuşan CHP Genel başkanı Özgür Özel, “Hepimizin başı sağolsun. Yassıada yargılamalarının genç avukatından Süleyman Demirel'in yol ve siyaset arkadaşlığına, Meclisimizin başkanlığından siyasetimizin hep tıkandığı zamanlardaki üstlendiği kritik rollere kadar çok önemli bir ismi kaybettik. Hepimiz kendisine ayrı bir saygı duyuyoruz. Demirel ailesinin siyaset arkadaşlarının Türkiye'nin başı sağ olsun” dedi.

 

DERVİŞOĞLU’NA GÖRE DEMOKRASİ TİMASLİYMİŞ!

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu ise, Türkiye’nin sosyal gerçekliğine gözünü kapatıp İslam’ın en mühim emirlerinden biri olan tesettüre karşı politika izleyen ve kadın haklarını hiçe sayan Cindoruk’u “demokrasi savunucusu” olarak tanımladı.

Dervişoğlu şunları söyledi:

 

Demokrasinin önemli bir savunucusuydu. Tarihimizdeki bütün kırılma noktalarında önemli görevler üstlendi. Hep rehber olma özelliğiyle kendisini hissettirdi. Türk demokrasisi kendisini savunan önemli bir avukatı kaybetti. Yaşı kaç olursa olsun, konumu ne olursa olsun onun için siyaset bir hırs alanı değildi.

Zaten Türk siyasetinde 70 yıldır var olan Hüsamettin Cindoruk ancak iki kez milletvekili olmayı talep etmiş biriydi. Onun için önemli olan şey hizmet etmek ve Türk milletine hizmetkar olabilmekti. Allah herkese böyle cenaze töreni nasip etsin. Giderken bile insanları birleştiren bir şahsiyet olarak hem belleklerde hem de yüreklerde yer edecek.

Salih

Canı cehenneme inşaallah

Saffet

Herkes herşeyi diyor acaba bu vatanı can ile başile bu seviye getiren işci ve emeklisi devlet ve şahsi kul hakkı konusunda ne diyor diye düşünüyorum
