Böbrekleri çökertiyor: Meğer taş yapıyormuş! Sağlıklı diye bardak bardak içiyoruz:
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Böbrekleri çökertiyor: Meğer taş yapıyormuş! Sağlıklı diye bardak bardak içiyoruz:

Sağlıklı diye bardak bardak içiyoruz oysa ki böbreklerimizi iflas ettiriyor haberimiz yok...

Sağlıklı yaşam trendlerinin peşinden koşarken, "doğal olan iyidir" düşüncesiyle farkında olmadan vücudumuza ağır darbeler indirebiliyoruz. Özellikle son dönemde popülerliği artan bazı içecekler, ölçülü tüketilmediğinde şifa yerine dert saçıyor. Uzmanlar uyarıyor: O masum görünen bardaklar, böbreklerinizi birer taş ocağına çevirebilir! İşte böbreklerin iflasına neden olan içecekler…

Sağlıklı yaşamın vazgeçilmezi sandığımız, her sabah bardak bardak tükettiğimiz bazı içecekler meğer vücudumuzda sessiz bir operasyon yürütüyormuş! Son yapılan araştırmalar, masum görünen bu alışkanlığın böbreklerde taşa sebep olduğunu ortaya koydu. Uzmanların 'sessiz katil' olarak adlandırdığı o içecekler, organları iflasın eşiğine getiriyor. İşte sağlığınızı korumaya çalışırken böbreklerinizden eden o içecekler...

Söz konusu olan sadece asitli veya şekerli içecekler değil; asıl tehlike "sağlıklı" etiketiyle mutfağımıza giren ve yüksek oranda oksalat içeren içeceklerde saklı. Vücutta kalsiyumla birleşen oksalat, böbreklerde kristalleşerek taş oluşumuna, uzun vadede ise fonksiyon kaybına yol açabiliyor.

Ispanak ve Pancar Smoothieleri: "Detoks yapıyorum" diyerek her sabah çiğ ıspanaktan hazırlanan o koyu yeşil içecekler, aslında tam bir oksalat bombasıdır. Çiğ tüketilen ıspanaktaki yüksek oksalat miktarı, böbrekleri en çok yoran faktörlerin başında geliyor.

Siyah Çay (Aşırı Tüketim): Türk kültürünün vazgeçilmezi olan siyah çay, aslında ciddi bir oksalat kaynağıdır. Günde 5-6 bardağın üzerine çıkıldığında ve yeterli su tüketilmediğinde böbrek taşı riskini katlıyor.

Badem Sütü: İnek sütüne alternatif olarak popülerleşen badem sütü, kalsiyumdan zengin olsa da aynı zamanda yüksek oksalat içerir. Böbrek taşı geçmişi olanlar için bu "sağlıklı" tercih bir kâbusa dönüşebilir.

C Vitamini Takviyeli "Atom" İçecekler: Vücudun dışarıdan aşırı dozda aldığı C vitamini, metabolize edilirken oksalata dönüşür. "Bağışıklığım güçlensin" diye kontrolsüzce içilen takviye içecekler böbrekleri iflasın eşiğine getirebilir.

BÖBREKLERİ KORUMAK İÇİN ALTIN KURALLAR Akşam'a göre; Denge Şart: Hiçbir "süper besini" veya içeceği tek başına mucize olarak görmeyin. Çeşitlilikten yan olun.

Kalsiyumla Birlikte Tüketin: Oksalat içeren gıdaları (örneğin ıspanak) yanında yoğurt veya peynir gibi kalsiyumlu besinlerle tüketmek, oksalatın böbreklere gitmeden bağırsaklarda bağlanmasını sağlar.

Limonlu Su: Limondaki sitrat, taş oluşumunu engellemeye yardımcı olur. "Bardak bardak" içmeniz gereken tek şey sudur!

Unutmayın: Şifa ile zehir arasındaki tek fark dozdur. Sağlığınız için içtiğiniz o bardakları doldururken bir kez daha düşünün!

