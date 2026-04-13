Rusya'dan İran'a 'zenginleştirilmiş uranyum' teklifi
Rusya'dan İran'a 'zenginleştirilmiş uranyum' teklifi

Putin’in sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya’nın tarafların kabul etmesi durumunda İran'a ait zenginleştirilmiş uranyumu kendi ülkesinde depolayabilecekleri teklifinin halen geçerli olduğunu açıkladı.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, başkent Moskova’da düzenlediği basın toplantısında Rusya'nın ABD ile varılacak gelecekteki bir barış anlaşmasının parçası olarak İran'ın zenginleştirilmiş uranyumunu depolamayı kabul etmeye hazır olduğunu söyledi. Peskov, bu teklifin Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından daha önce ABD ve bölge ülkelerine iletildiğini ancak henüz somut bir adım atılmadığını belirtti.

RUSYA BU SEÇİME SAYGI DUYUYOR

Macaristan'daki seçimlere de değinen Peskov, “Macaristan'da iktidar değişikliğiyle sonuçlanan dünkü seçimlerin ardından Moskova ile Budapeşte arasındaki pragmatik temasların devam etmesini bekliyoruz. Macaristan halkı seçimini yaptı, Rusya bu seçime saygı duyuyor” ifadelerini kullandı.

Hürmüz Boğazı konusunda da açıklamada bulunan Sözcü Peskov, ABD Başkanı Donald Trump'ın Hürmüz Boğazı'nı ablukaya alma kararının, uluslararası piyasaları olumsuz etkilemeye devam edeceğini aktardı. Peskov, “Rusya, İran çevresindeki gerilimi azaltmaya yardımcı olacak her türlü hizmeti sunmaya hazır” diye konuştu.

