CHP'de soğuk rüzgârlar! Kılıçdaroğlu, Özel'in elini sıkmadı
CHP’de soğuk rüzgârlar! Kılıçdaroğlu, Özel'in elini sıkmadı

Eski TBMM Başkanı Hüsamettin Cindoruk için İstanbul’da düzenlenen cenaze töreninde eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun CHP lideri Özgür Özel’in önünden geçerken tokalaşmaması gözlerde kaçmadı. Yaşanan bu gelişme yeni tartışmaları da beraberinde getirdi.

İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden 93 yaşındaki eski TBMM Başkanı Hüsamettin Cindoruk, düzenlenen cenaze töreninin ardından toprağa verildi.

Eski TBMM Başkanı Cindoruk için İstanbul’daki Teşvikiye Camisi'nde, öğle namazının ardından cenaze töreni düzenlendi. Törende Cindoruk'un eşi Dilek Cindoruk ve çocukları cami avlusunda taziyeleri kabul etti. Cenazeye gelenler aileye başsağlığı dileklerini iletti.

Törene, Cindoruk'un ailesi ve yakınlarının yanı sıra, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, eski bakanlardan Cavit Çağlar, eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ ve eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile siyaset dünyasından isimler ve vatandaşlar da katıldı.

Cenaze töreninde dikkat çeken bir olay yaşandı. Kemal Kılıçdaroğlu, Özgür Özel'e selam vermezken iki ismin yan yana gelmekten kaçındığı görüldü. Öte Gürsel Tekin'in de Özel'e selam vermediği görüldü.

Cenaze töreninde yaşanan bu gelişme CHP’nin durumunu bir kez daha gözle önüne sermiş oldu.

