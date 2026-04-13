Trump’ın hakaretlerine uğramıştı! Papa’dan cevap geldi İran ablukaya ilişkin geri adım atmıyor ‘Daha yeni başladık’ ABD, İran’dan neler istedi? İşte müzakerelerde masayı dağıtan maddeler Ünlü galericiden milyonluk vurgun: 233 araca el konuldu ‘Deniz ablukasına’ dahil olmayacağız” Tokatlanmaya doyamadı! ABD ile İran arasında ikinci tur ihtimali ABB'nin mumu yatsıya kadar bile yanmadı! Çalışma olmazsa yol çilesi tabi bitmez! Aralarında CHP’li başkan da var! İZBETON'da 'villa' oyunu Çin'e petrol şoku: Suudi sevkiyatı yarıya düşüyor ‘Suya indirim yapacağız’ demiş ama zam üstüne zam yapmıştı… Mansur’un son zammını Osman Gökçek engelledi!
İsrail'i İran korkusu sardı
İsrail basını "Ordu, İran'ın İsrail'e muhtemel sürpriz saldırısına hazırlanıyor" ifadeleriyle sıcak gelişmeyi servis etti.

ABD ve İran arasında Pakistan'ın başkenti İslamabad'da yürütülen müzakerelerin sonuçsuz kalmasının ardından İsrail ordusunun İran'ın "muhtemel sürpriz" saldırına hazırlandığı iddia edildi.

İsrail'in Kanal 12 televizyonu, müzakerelerin tamamen çökme ihtimaline karşı İsrail ordusunun İran'a yönelik saldırılara yeniden başlamaya hazırlandığını bildirdi.

Haberde, İsrail ordusunun İran'dan gelecek bir "muhtemel sürpriz" saldırıya da hazırlık yaptığı öne sürüldü.

Kanal 12, Pakistan'ın ABD ve İran'ı müzakere masasına döndürmek amacıyla iki tarafla da temaslarını sürdürdüğünü belirterek müzakerelerdeki ana anlaşmazlığın nükleer mesele olduğu ve bunun çözülmesi durumunda diğer sorunların kendiliğinden çözüleceğini ileri sürdü.

 

İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberine göre ise üst düzey bir savunma yetkilisi, "saldırıların nükleer mesele ve balistik füze konusunda İran'a yeterli baskı uygulanmadan sona erdiğini ve İsrail'in İran'a saldırıları yeniden başlatmayı değerlendirdiğini" söyledi.

Haberde, İsrail'in ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'a saldırıları yeniden başlatmasını beklediği ve bu senaryoda İran'ın enerji altyapısına saldırarak ülkeyi nükleer programından vazgeçmeye zorlamaya çalışacağı öne sürüldü.

Türkiye İsrail’i işgal mi edecek? DMM açıklama yaptı
Türkiye İsrail’i işgal mi edecek? DMM açıklama yaptı

Gündem

Türkiye İsrail’i işgal mi edecek? DMM açıklama yaptı

Suçlu olan sadece terör hükümeti değil! işte İsraillileri en iyi tanıtan anket
Suçlu olan sadece terör hükümeti değil! işte İsraillileri en iyi tanıtan anket

Dünya

Suçlu olan sadece terör hükümeti değil! işte İsraillileri en iyi tanıtan anket

Hukukçular Derneği’nden İsrail’e sert tepki: "İdam yasası Filistinlileri hedef alıyor"
Hukukçular Derneği’nden İsrail’e sert tepki: “İdam yasası Filistinlileri hedef alıyor”

Gündem

Hukukçular Derneği’nden İsrail’e sert tepki: “İdam yasası Filistinlileri hedef alıyor”

İsrail’e koşulsuz desteğin bedeli: Almanya'dan artan fiyatlara karşı ekonomik tedbir paketi
İsrail’e koşulsuz desteğin bedeli: Almanya'dan artan fiyatlara karşı ekonomik tedbir paketi

Dünya

İsrail’e koşulsuz desteğin bedeli: Almanya'dan artan fiyatlara karşı ekonomik tedbir paketi

