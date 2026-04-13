Kıbrıs'taki İngiliz üslerinin devri söz konusu değil Rum ve Yunan avucunu yaladı

Dünya
Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi:
İngiltere'nin Silahlı Kuvvetlerden Sorumlu Devlet Bakanı Al Carns, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde (GKRY) bulunan İngiliz üslerinin Rum yönetimine devrinin söz konusu olmadığını ifade etti.

The Telegraph gazetesine konuşan Carns, Kıbrıs adasının Rum tarafındaki İngiliz üslerinin GKRY'ye devrine ilişkin açıklamalara değinerek, "Bu konuda çok netiz. Egemen üs bölgelerinin yasal statüsü son derece sağlamdır." dedi.

Üslerin GKRY'ye devri için bir müzakere yapılabileceği ihtimalini de reddeden Carns, üslerin devri yerine GKRY ile adanın savunması konusunda birlikte çalışmanın önemli olduğunu belirtti.

Carns, "Ortaya çıkan tehdit nedeniyle uzun zamandır ilk kez Kıbrıslılar, İngilizler ve diğer müttefiklerin burayı savunmak için birlikte entegre bir plan üzerinde çalıştıklarını görüyoruz." diye konuştu.

Üslerin devrini isteyen bir grup olduğunu söyleyen Carns, üslerin iade edilmesinin müzakere dahi edilemeyeceğini kaydetti.

Hürmüz Boğazı'ndaki gelişmelere de değinen Carns, "Çatışmanın ortasında Hürmüz Boğazı'nı temizlemek veya güvenliğini sağlamak, deniz altından gelen otonom tehditler, deniz mayınları gibi çeşitli engeller nedeniyle son derece zordur ve büyük bir askeri çaba gerektirir." ifadesini kullandı.

İki haftalık bir ateşkesin buna yeterli olmayacağının altını çizen Carns, İngiltere'nin balistik füze ve dron saldırılarına karşı daha fazla yatırım yapması gerektiğini belirtti.

Carns, ABD'nin İran tarafından düşürülen savaş uçağındaki pilotları kurtarma operasyonunu takdir ettiğini kaydederek İngiltere'nin de benzer bir senaryoya karşı hazırlıklı olduğunu söyledi.

Rusya'nın İran'a elektronik savaş, füze ve dron geliştirmede yardım ettiğini öne süren Carns, özellikle ABD askerlerinin hedef alınmasıyla ilgili iki ülkenin işbirliği içinde olduğunu kaydetti.

Carns, ABD Başkanı Donald Trump'ın savunma harcamalarını artırmayan Avrupalı NATO ülkelerine yaptığı eleştirilerin de doğru olduğunu belirtti.

Ancak Trump'ın, İngiliz uçak gemilerine yönelik yaptığı "oyuncak" nitelemesine karşı çıkan Carns, "Uçak gemilerimiz dünyadaki en yüksek yeteneklere sahip olanlar arasında." dedi.

İngiltere'nin Hint Okyanusu'nda bulunan Diego Garcia Üssü'nün yer aldığı Chagos Adalarını, Morityus'a iade edip üssü kiralama yolunda adımlar atması üzerine aynı yöntemin GKRY'de de uygulanabileceği gündeme gelmişti.

GKRY lideri Nikos Hristodulidis de geçen ay Orta Doğu'daki gerilim sona erdiğinde üslerin statüsünü İngiltere'yle görüşmek gerektiğini belirtmişti 

Rum yönetiminin planına göre, üslerin egemenliği GKRY'de olacak ancak İngiltere, üsleri kiralama usulüyle kullanmaya devam edecek.

