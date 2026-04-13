İnsanlık ölmemiş dedirten hareket: İzmir’de örnek davranış! Yolunu kaybeden yaşlı kadına taksici siper oldu

Buca sokaklarında çaresizce evini arayan yaşlı kadının titreyen sesine ve korkusuna kayıtsız kalmayan Volkan Gökbaş, sadece bir şoför değil, bir evlat şefkatiyle hareket etti. Yol boyunca teyzeyi sakinleştiren ve adres bilgilerini sabırla bir araya getiren Gökbaş, mesleğinin onurunu koruyan bir duruş sergiledi.

İzmir'in Buca ilçesinde yeni taşındığı evden ilaçlarını almak üzere dışarı çıkan ve geri dönüşte yolunu kaybederek büyük panik yaşayan 76 yaşındaki kadının imdadına bir taksi şoförü yetişti. Çevredeki vatandaşların durumu fark edip aracı durdurmasıyla yaşlı kadını taksisine alan duyarlı sürücü, hiçbir ücret talep etmeden onu güvenli bir şekilde ailesine ulaştırdı.

Buca ilçesinde ikamet eden 76 yaşındaki kadın, henüz yeni taşındığı semtte ilaçlarını almak için evden ayrıldı. Dönüş yoluna geçtiğinde sokakları karıştırarak evinin yolunu bulamayan yaşlı kadın, büyük bir telaşa kapılarak çevredeki vatandaşlardan yardım istedi. Bu sırada yaşanan paniği fark eden duyarlı bir vatandaş, tesadüfen o güzergahtan geçen İşçievleri Taksi Durağı'na ait taksiyi durdurarak durumu anlattı. Aracından inip yaşlı kadının yanına giden taksi şoförü Volkan Gökbaş (46), endişe içindeki kadını öncelikle telkin ederek sakinleştirdi. Üzerinde hiç parası olmadığını ifade etmesine rağmen bu duruma kayıtsız kalmayan Gökbaş, yaşlı kadını aracına davet etti. Duyarlı sürücü, yol boyunca onunla sohbet edip adres bilgilerini toparlayarak kadını güvenli bir şekilde evine ulaştırdı ve yakınlarına sağ salim teslim etti. İzmir Şoförler ve Otomobilciler Odası ise taksici Volkan Gökbaş'ı plaket ile ödüllendirdi.

“ALLAH’IN KARŞIMA ÇIKARDIĞI BİR FIRSAT”

Olay günü İşçievleri Taksi Durağı'nda çalışırken yolunu kaybetmiş ve parası olmayan yaşlı bir kadını güvenli bir şekilde evine ulaştırdığını belirten taksi şoförü Volkan Gökbaş, "Bir kadın, yolunu kaybetmiş ve oldukça korkmuş bir teyzeyi yanıma getirerek onu evine götürüp götüremeyeceğimi sordu. Arabadan inerek teyzenin yanına gittim ve onu sakinleştirdim. Ardından aracıma aldım. Yolda giderken aramızda bazı diyaloglar geçti; başlarda çok korkmuştu ama zamanla sakinleşti. Evinin yolunu kaybetmiş ve epey aşağı kadar yürümüştü. Taksiye binmek istiyordu ancak parası yoktu. Esasında bu durumu Allah'ın karşıma çıkardığı bir fırsat olarak görüyorum. Onu sağ salim evine ulaştırdım ve çokça duasını aldım" ifadelerini kullandı.

EDİLEN DUALARI MESLEKTAŞINA ADADI

Mesleğe yönelik algıları değiştirmeyi amaçladığını ve edilen duaları hayatını kaybeden meslektaşına adadığını vurgulayan Gökbaş, "Hayatta bu duaların yerini hiçbir paranın tutamayacağına inanıyorum ve bu iyiliği yapmaktan dolayı çok mutluyum. Yardım etmeyi seven bir insanım; teyzeyi panik halinde görünce ona destek olmak istedim. İki yıldır bu işi yapıyorum ve insanların taksicilere olan bakış açısını olumlu yönde değiştirmeye çalışıyorum. Normalde bir sosyal medya kanalım var ve bu tür olayları orada da paylaşıyorum. Yaptığım şey aslında herkesin yapması gereken insani bir görevdi. Ayrıca bir ay önce taksisi başında ekmeğini kazanırken canice öldürülen meslektaşımız Deniz Örer'i de anmak istiyorum. Teyzenin ettiği tüm duaları onun ruhuna armağan ediyor, kendisine Allah'tan rahmet diliyorum" şeklinde konuştu.

ODADAN DUYARLI TAKSİCİYE TEŞEKKÜR

Taksi şoförünün duyarlılığına teşekkür ederek öncelikli amaçlarının topluma destek olmak olduğunu belirten İzmir Şoförler ve Otomobilciler Odası Genel Sekreteri Mesut Yılmaz, "Başkanımız ve tüm meslektaşlarım adına, Volkan Gökbaş'a bu duyarlılığından ötürü teşekkür ediyorum. Bizim öncelikli amacımız sadece para kazanmak değil. Yirmi dört saat sokaklarda görevdeyiz. Yardıma muhtaç olan, aciz durumdaki yardım isteyen herkese bir şekilde destekte bulunuyoruz. Başkanımız ve odamız adına Volkan Gökbaş'a tekrar çok teşekkür ediyor, kendisine sağlıklı ve selametli günler diliyorum" ifadelerini kullandı.