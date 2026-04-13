  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Siyonist katil AB'de müttefikini kaybetti İsrail’e koşulsuz desteğin bedeli: Almanya'dan artan fiyatlara karşı ekonomik tedbir paketi Ekrem’in cilacısı savunma yaptı: İtiraflara ne cevap verdi? Trump’ın abluka tehdidine Pekin’den sert yanıt! Hürmüz Boğazı kimsenin tapulu malı değil Laikperest Özdemir İnce, fena madara oldu! “İslâm’da teokratik devlet düzeni yok” İBB’deki yolsuzluk ağının sonu: İmamoğlu ve avaneleri köşeye sıkıştı! Duruşma devam ediyor Trump’ın hakaretlerine uğramıştı! Papa’dan cevap geldi İran ablukaya ilişkin geri adım atmıyor ‘Daha yeni başladık’ ABD, İran’dan neler istedi? İşte müzakerelerde masayı dağıtan maddeler Ünlü galericiden milyonluk vurgun: 233 araca el konuldu
Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Kimse beklemiyordu: Barış Arduç jiu-jitsu şampiyonu çıktı

Oyuncu Barış Arduç, İtalya'da düzenlenen uluslararası Jui-Jitsu Turnuvası'nda altın madalya kazandı.

Ünlü oyuncu Barış Arduç, samurayların silahsız veya kısa silahlı çatışmalarda geliştirdiği geleneksel bir yakın dövüş ve öz savunma sanatı olan Jui-Jitsu Turnuvası'nda altın madalya kazandı. Arduç, İtalya'da düzenlenen uluslararası turnuvada rakiplerini yenerek büyük bir başarıya imza attı.

 

ULUSLARARASI TURNUVADA BİRİNCİLİK MADALYASINI ALDI

Spora olan tutkusuyla bilinen ünlü oyuncu Barış Arduç, İtalya'nın Milano kentinde düzenlenen Milan International Open 2026 - IBJJF Jiu-Jitsu Championship'e katıldı.

Dünyanın dört bir yanından gelen profesyonel sporcuların mücadele ettiği turnuvada Arduç, 85 kilo hafif ağır sıklet kategorisinde mindere çıktı. Ünlü oyuncu zorlu mücadelelerin ardından altın madalyanın sahibi oldu. 

JİU JİTSU NEDİR?

Kökeni feodal Japonya'ya dayanan, samurayların silahsız veya kısa silahlı çatışmalarda geliştirdiği geleneksel bir yakın dövüş ve öz savunma sanatıdır. Rakibin gücünü ve momentumunu kendisine karşı kullanma (yumuşaklık ilkesi) prensibine dayanan bu sanat; fırlatma, eklem kilitleri, boğma, vuruş ve yere indirme tekniklerini içeriyor.

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23