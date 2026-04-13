Kimse beklemiyordu: Barış Arduç jiu-jitsu şampiyonu çıktı

Ünlü oyuncu Barış Arduç, samurayların silahsız veya kısa silahlı çatışmalarda geliştirdiği geleneksel bir yakın dövüş ve öz savunma sanatı olan Jui-Jitsu Turnuvası'nda altın madalya kazandı. Arduç, İtalya'da düzenlenen uluslararası turnuvada rakiplerini yenerek büyük bir başarıya imza attı.

ULUSLARARASI TURNUVADA BİRİNCİLİK MADALYASINI ALDI

Spora olan tutkusuyla bilinen ünlü oyuncu Barış Arduç, İtalya'nın Milano kentinde düzenlenen Milan International Open 2026 - IBJJF Jiu-Jitsu Championship'e katıldı.

Dünyanın dört bir yanından gelen profesyonel sporcuların mücadele ettiği turnuvada Arduç, 85 kilo hafif ağır sıklet kategorisinde mindere çıktı. Ünlü oyuncu zorlu mücadelelerin ardından altın madalyanın sahibi oldu.

JİU JİTSU NEDİR?

Kökeni feodal Japonya'ya dayanan, samurayların silahsız veya kısa silahlı çatışmalarda geliştirdiği geleneksel bir yakın dövüş ve öz savunma sanatıdır. Rakibin gücünü ve momentumunu kendisine karşı kullanma (yumuşaklık ilkesi) prensibine dayanan bu sanat; fırlatma, eklem kilitleri, boğma, vuruş ve yere indirme tekniklerini içeriyor.