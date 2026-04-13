Türkiye’nin etrafı yanarken hükümeti eleştiriyordu! Almanya savaşta mı Ali Babacan?

Almanya Ekonomi ve Enerji Bakanlığı, ülke ekonomisine yönelik nisan ayı raporunu yayımladı.

Raporda, Alman ekonomisinde yılbaşında görülen kısmi toparlanmanın yerini durgunluğa ve belirsizliğe bıraktığı belirtilerek, Almanya’daki ekonomik gelişmelerin Orta Doğu’daki çatışmaların arka planında yılın ilk çeyreğinde ciddi bir dinamizm kaybı yaşadığı ifade edildi.

Sanayi ve tüketim verilerindeki gerilemeye yer verilen raporda, "Yüksek enerji maliyetleri, tedarik zincirindeki darboğazlar ve zayıf talep, özellikle tüketime dayalı sektörler ile sanayi üretimi üzerinde ciddi bir baskı oluşturmaktadır" değerlendirmesinde bulunuldu.

Raporda, ekonomik toparlanmanın Orta Doğu'daki krizin çözümüne bağlı olduğu, ancak ateşkes sağlansa dahi yüksek maliyetlerin bir süre daha devam edeceği aktarıldı.

Analistler de sanayi faaliyetlerindeki zayıflık ve inşaat sektöründe olumsuz hava koşulları nedeniyle yaşanan kayıpların, bu yılın ilk çeyreğinde büyümeyi oldukça sınırlayacağına dikkati çekti.

NE DİYORDU ALİ BABACAN: SAVAŞTA MIYIZ?

Almanya Başbakanı Friedrich Merz de öğle saatlerinde ülkesindeki ekonomik sorunların ana kaynağının İsrail’in İran saldırıları olduğunu belirterek, "Bu savaş Almanya'da yaşadığımız sorunların asıl nedeni. Bu uzun süreli bir süreç olacak ve bu savaşın sonuçlarını savaş bitse bile uzun süre hissedeceğiz" diyerek akaryakıtta vergi indirimi ve her çalışana 1000 euro yardımın da içerisinde yer aldığı ekonomik tedbir paketini açıklamıştı.

Almanya’da savaşın etkilerine karşı alınan tedbirler geçen hafta Ali Babacan’ın Türkiye’yi eleştirdiği sözleri hatırlattı.

Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Genel Başkanı Ali Babacan geçen hafta Yeni Yol Partisi'nin TBMM'de grup toplantısında yaptığı konuşmada Türkiye'nin dövizi tutmak için Merkez Bankası aracılığıyla rezervinin "Savaşta mıyız?" sözleriyle eleştirmişti.