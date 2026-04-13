Tamı tamına 12 bin kişi üstelik: Bilimsel araştırma ortaya koydu: Kilo almanızın sebebi...

Kilo almamızla ilgili çok önemli bir bilimsel araştırma sonuçları gün yüzüne çıktı.

Obezitenin yalnızca beslenme ve hareketsizlikle ilgili olduğu düşünülüyordu. Ancak bilim insanlarının yaptığı dikkat çekici bir araştırma, kilo alımının sosyal çevre aracılığıyla da yayılabileceğini ortaya koydu. Araştırmaya göre, yakın arkadaşların kilo alması, kişinin obez olma riskini önemli ölçüde artırıyor.

ABD'de Harvard Tıp Fakültesi'nden Dr. Nicholas Christakis ve California Üniversitesi'nden James Fowler tarafından yürütülen araştırmada, 12 binden fazla kişinin sağlık ve sosyal ilişkileri incelendi. Sonuçlar, obezitenin tıpkı davranışsal bir "bulaşma" gibi sosyal çevre içinde yayılabileceğini gösterdi.

Araştırmaya göre: Bir arkadaş obez olursa kişinin obez olma riski W artıyor Kardeşlerde bu oran @ Eşler arasında 7 Karşılıklı yakın arkadaşlarda ise risk 1'e kadar çıkabiliyor

Bilim insanları, bu durumun insanların birbirlerinin yaşam tarzlarından etkilenmesiyle ilgili olduğunu belirtiyor. Arkadaş grubunda kilo alımı normalleştiğinde, bireylerin beslenme ve hareket alışkanlıkları da değişebiliyor.

Arkadaşların aynı şehirde ya da yüzlerce kilometre uzakta yaşaması, etkiyi değiştirmiyor. Yani sosyal bağ, fiziksel mesafeden daha güçlü bir etkiye sahip.

Araştırma ayrıca komşuların kilo alımında belirgin bir etkisi olmadığını ortaya koydu. Bu da obezitenin yalnızca çevresel koşullardan değil, sosyal ilişkilerden de etkilendiğini gösterdi.

Uzmanlara göre bu sonuç, obeziteyle mücadelede bireysel diyetlerin yeterli olmayabileceğini gösteriyor.

Aile ve arkadaş gruplarının birlikte sağlıklı yaşam alışkanlıkları geliştirmesi, daha etkili sonuçlar sağlayabilir.

Araştırmacılar, sağlıklı yaşam alışkanlıklarının da aynı şekilde "yayılabileceğini" belirtiyor. Yani bir kişinin spora başlaması ya da sağlıklı beslenmesi, çevresindeki insanları da olumlu yönde etkileyebilir.

