Dünya bu uyarıyı konuşuyor! Hakan Fidan'dan herkesi ayağa kaldıracak Hürmüz çıkışı

Ateşkes ve barış görüşmelerine dair teknik bir analiz yapan Fidan, kamuoyundaki beklentilerin aksine 15 günlük bir sürenin nihai imza için yeterli olmayacağını belirtti. Tarafların niyetinin iyi olması durumunda müzakerelerin sağlıklı yürütülebilmesi için 45 veya 60 günlük ilave ateşkes sürelerinin gündeme gelebileceğinin ipucunu verdi.

Hürmüz Boğazı: Küresel üretimin şah damarı

Hürmüz Boğazı'ndaki gerilimin dünyayı nasıl bir uçuruma sürüklediğini anlatan Bakan Fidan, dünya enerji trafiğinin dörtte birinin buradan geçtiğini hatırlattı. Krizin sadece petrol ve doğalgazı değil; gübreden tıbbi malzemeye, yarı iletkenlerden petrokimyaya kadar tüm devasa lojistik zinciri felç edebileceği uyarısında bulundu.

"Ülkelerin bekleyecek sabrı yok, kırılganlık çok fazla"

Asya ve Avrupa devlerinin bu krize karşı ekonomik dayanıklılığının kalmadığına dikkat çeken Fidan, Fransa ve İngiltere gibi ülkelerin gemi geçişlerini sağlamak için "uluslararası güç" oluşturma tekliflerini hatırlattı. Fidan, "Ülkelerin anlaşma takvimine bağlı kalmaya sabredecek bir ekonomik dayanıklılığı yok" diyerek küresel paniğin nedenini açıkladı.

Nükleer tehlike: Ya hep ya hiç!

Nükleer başlığında ise durumun kritik bir eşikte olduğunu ifade eden Fidan, uranyum zenginleştirme konusunda "ya hep ya hiç" noktasına gelinmesi durumunda ciddi engellerle karşılaşılabileceğini söyledi. Bu düğümün çözülmesi için arabulucuların desteğiyle yürütülen yoğun bir trafik olduğunu da sözlerine ekledi.