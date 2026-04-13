Pezeşkiyan'ın Papa ve Trump yorumu dünyanın gündeminde! "Allah adına size şan ve şeref diliyorum"

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, "Böyle bir Papa istemiyorum" diyen ABD Başkanı Donald Trump'a cevap verdi.

ABD Başkanı Donald Trump ile Papa 14. Leo arasındaki gerilim devam ediyor. "Böyle bir Papa istemiyorum" ifadelerini kullanan Trump’a yanıt veren Papa, "Biz siyasetçi değiliz. Dış politikaya onun anlayabileceği perspektiften yaklaşmayız, ancak ben İncil’in mesajına, bir barış elçisi olarak, inanıyorum" ifadelerini kullandı.

Trump ile Papa’nın karşılık atışmasına İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan da dahil oldu.

Pezeşkiyan sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İran'ın yüce milleti adına Papa’ya yapılan hakareti kınıyor ve barış ve kardeşlik peygamberi İsa'ya yapılan saygısızlığın hiçbir özgür insan için kabul edilemez olduğunu ilan ediyorum. Allah adına size şan ve şeref diliyorum" ifadelerini kullandı.

