LGS adaylarına müjde! Sınav başvurularında son dakika değişikliği

13 Haziran’da gerçekleştirilecek olan Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav için başvuru takviminde güncellemeye gidildi.

Başvuru ekranı açık kalmaya devam edecek

Öğrencilerin mağduriyet yaşamaması ve başvuru işlemlerini eksiksiz tamamlayabilmesi amacıyla başlatılan süreçte süre uzatıldı. MEB'den yapılan açıklamaya göre, normal şartlarda daha erken sona ermesi planlanan başvuru süreci, 15 Nisan Çarşamba günü mesai bitimine kadar devam edecek.

Gözler 13 Haziran'da

Sınava girecek adayların başvurularını bu yeni tarihe kadar e-Okul üzerinden veya ilgili okul müdürlükleri aracılığıyla onaylatmaları gerekiyor. Başvuru süresinin uzatılmasıyla birlikte, hazırlık sürecindeki öğrenciler için de idari işlemler açısından bir rahatlama sağlandı. Bakanlık yetkilileri, adayların herhangi bir aksaklık yaşamaması için işlemlerini son güne bırakmamaları konusunda uyarıda bulundu.