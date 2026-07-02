Kılıçdaroğlu'ndan kritik zirve öncesi vizyon çıkışı! Ankara'daki NATO buluşması için net mesajlar verdi!

Açıklamasında Türkiye’nin coğrafi ve stratejik önemine dikkat çeken CHP lideri, "Türkiye'nin görevi, cepheleşmenin parçası olmak değil; denge kurmak, güven üretmek ve bulunduğu coğrafyada istikrarın taşıyıcısı olmaktır" ifadelerini kullanarak yapıcı ve dengeli bir dış politika izlenmesi gerektiği mesajını verdi.

Ankara'daki NATO Zirvesi'ne stratejik bakış! Sadece bir toplantı değil yeni bir vizyon meselesi!

Ankara'nın ev sahipliği yapacağı bu büyük uluslararası organizasyonu sadece diplomatik bir buluşma olarak görmemek gerektiğini belirten Kılıçdaroğlu, konunun çok daha derin bir anlam taşıdığını vurguladı.