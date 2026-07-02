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Gündem Kılıçdaroğlu'ndan kritik zirve öncesi vizyon çıkışı! Ankara'daki NATO buluşması için net mesajlar verdi!
Gündem

Kılıçdaroğlu'ndan kritik zirve öncesi vizyon çıkışı! Ankara'daki NATO buluşması için net mesajlar verdi!

Yeniakit Publisher
Cem Kaya Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara'da gerçekleştirilecek olan kritik NATO Zirvesi öncesinde önemli açıklamalarda bulundu. Türkiye'nin dış politika stratejisine ve küresel arenadaki konumuna dair vizyonunu paylaşan Kılıçdaroğlu, ülkemizin mevcut kutuplaşmaların ötesinde bir rol üstlenmesi gerektiğinin altını çizdi.

Açıklamasında Türkiye’nin coğrafi ve stratejik önemine dikkat çeken CHP lideri, "Türkiye'nin görevi, cepheleşmenin parçası olmak değil; denge kurmak, güven üretmek ve bulunduğu coğrafyada istikrarın taşıyıcısı olmaktır" ifadelerini kullanarak yapıcı ve dengeli bir dış politika izlenmesi gerektiği mesajını verdi.

Ankara'daki NATO Zirvesi'ne stratejik bakış! Sadece bir toplantı değil yeni bir vizyon meselesi!

Ankara'nın ev sahipliği yapacağı bu büyük uluslararası organizasyonu sadece diplomatik bir buluşma olarak görmemek gerektiğini belirten Kılıçdaroğlu, konunun çok daha derin bir anlam taşıdığını vurguladı. 

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Yorumlar

Ahmet

Kılıçdaroğlu'nun NATO Zirvesi öncesi yaptığı açıklama beni memnun etti. Türkiye'nin coğrafi önemini vurgulayıp denge kurma, güven oluşturma ve bölgede istikrarın taşıyıcısı olma amacını benimsemesi doğru bir yaklaşım. NATO Zirvesinde Türk savunma sanayisinin ürünlerinin vitrine çıkması da ülkemizin gücünü göstermenin iyi bir yolu. ABD Başkanı Trump'ın Türkiye'yi NATO içinde suçlayarak ülkemizi zayıflatmak istediğini görüyoruz, ancak Almanya Savunma Bakanı Pistorius'un "NATO’nun konsepti itaat değil" demesi bize ırkçı emperyalist Batının aslında ne kadar haksız olduğunu gösteriyor. Hepimizin bu zor zamanlarda Türkiye Cumhuriyeti ve devletimize karşı duruşunun güçlü olması gerekiyor.
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